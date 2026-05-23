„Ziua Mircea Lucescu”, blocată de CES: De ce nu va deveni sărbătoare națională

Propunerea prevede declararea zilei de 7 aprilie drept „Ziua Mircea Lucescu”, precum și posibilitatea organizării de manifestări sportive, culturale, educative și comemorative dedicate fostului antrenor.

Alegerea datei are „un temei simbolic și juridic solid”, deoarece „aceasta este data trecerii sale în eternitate”, au explicat inițiatorii. Potrivit acestora, instituirea unei astfel de zile ar avea „o importantă funcție educativă și civică”, creând cadrul pentru organizarea unor acțiuni dedicate „meritului, disciplinei, performanței, excelenței în antrenorat și loialității față de culorile naționale”.

Unul dintre principalele argumente prezentate de parlamentari este că Mircea Lucescu a avut „o contribuție excepțională la dezvoltarea fotbalului românesc și la creșterea vizibilității României în plan european și mondial”.

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat însă nefavorabil inițiativa și spune că, deși performanțele lui Mircea Lucescu sunt remarcabile, „nu se justifică o astfel de lege, din perspectiva oportunității și a impactului asupra cadrului simbolic și legislativ existent”.

Instituția avertizează că o nouă sărbătoare națională dedicată unei personalități contemporane „riscă să contribuie la diluarea semnificației sărbătorilor deja consacrate și să genereze un precedent pentru inițiative similare”. Altfel spus, CES consideră că, dacă o astfel de zi ar fi declarată pentru Mircea Lucescu, ar putea apărea ulterior solicitări similare și pentru alte personalități, ceea ce ar reduce din importanța sărbătorilor naționale existente.

De asemenea, CES susține că recunoașterea lui Mircea Lucescu este „preponderent circumscrisă sferei sportive”, fără „o justificare suficientă pentru ridicarea acesteia la rang de sărbătoare națională”.

Potrivit instituției, există numeroase personalități din educație, cultură, cercetare sau medicină care au avut contribuții importante pentru societate fără a beneficia de o recunoaștere similară în calendarul oficial.

Totodată, CES contestă și formularea potrivit căreia Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune „pot include” în programe emisiuni dedicate acestei zile, susținând că aceasta ar putea afecta independența editorială a celor două servicii publice.

Consiliul Național al Audiovizualului a transmis însă că, deși proiectul nu intră direct în competența instituției, formularea este una permisivă, nu obligatorie, iar prevederea potrivit căreia TVR și Radio România „pot include” emisiuni dedicate acestei zile „nu impune, ci doar permite” o anumită conduită.

Consiliul Economic și Social este organism consultativ al Parlamentului și Guvernului, ceea ce înseamnă că avizul său nu blochează proiectul, dar are greutate în procesul legislativ.

Mircea Lucescu s-a născut pe 29 iulie 1945 și a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Considerat unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc, el a calificat România la EURO 1984 și a câștigat zeci de trofee în cariera sa, inclusiv Cupa UEFA cu Șahtior Donețk în 2009.

(sursa: Mediafax)