Ziua mondială pentru protecția copiilor împotriva abuzului sexual și violenței

Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor încalcă drepturile fundamentale ale omului și au efecte grave asupra sănătății și dezvoltării lor.

Din păcate, efectele pe care exploatarea sexuală o au asupra copiilor pot fi ireversibile.

Recunoscând nevoia de a opri aceste acțiuni și de a sprijini vindecarea copiilor afectați, Adunarea Generală a ONU a adoptat la 7 noiembrie 2022 rezoluția A/RES/77/8 și a declarat ca ziua de 18 noiembrie să fie „Ziua mondială pentru prevenirea și vindecarea exploatării sexuale, abuzului și violenței asupra copiilor”, informează https://www.un.org/.

ONU invită statele membre, organizațiile internaționale, liderii mondiali și religioși, societatea civilă, instituțiile academice și sectorul privat să marcheze această zi în modul considerat potrivit.

Ziua de astăzi promovează educația privind acest subiect tulburător și creșterea conștientizării publice despre copiii afectați de abuz sexual.

Este important ca agresorii să răspundă în fața legii, ca victimele să aibă acces la justiție și sprijin și ca discuțiile despre prevenirea stigmatizării să aibă loc mai des.

„Există un imperativ ca autorii să fie trași la răspundere, să se asigure accesul supraviețuitorilor și al victimelor la justiție și căi de atac, precum și să se faciliteze discuții deschise cu privire la necesitatea de a preveni și elimina stigmatizarea lor, de a promova vindecarea lor, de a afirma demnitatea lor și de a le proteja drepturile”, notează https://www.un.org/.

Citește pe Antena3.ro Golirea Barajului Vidraru lasă fără apă potabilă Curtea de Argeș și încă 3 comune. De ce nu poate fi băută apa

Abuzurile sexuale și exploatarea afectează mulți copii aflați în toate țările de la nivel global și toate mediile sociale.

Fetele sunt mai expuse riscului, dar și băieții pot fi victime, atât online, cât și offline.

Din punct de vedere psihologic, copiii victime se confruntă cu efecte pe termen lung asupra sănătății mentale.

Traumatismele fizice, de asemenea, pot fi echivalente cu tortura sau tratamente îngrozitoare.

Mulți nu povestesc ce li s-a întâmplat și nu caută ajutor din cauza rușinii.

Existența stigmatizării a îndemnat mulți copii victime să rămâne în tăcere în suferință, fiindu-le frică să vorbească.

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă pune copiii și dreptul lor de a trăi fără violență în centrul priorităților.

Aceasta implică eliminarea exploatării, abuzului, traficului de persoane, torturii și a altor forme de violență.

Prin această inițiativă se urmărește și stoparea practicilor dăunătoare, cum sunt căsătoriile copiilor, căsătoriile forțate și mutilarea genitală feminină, care cresc riscul ca aceștia să fie expuși abuzurilor.

La nivel mondial, aproximativ 120 de milioane de fete sub 20 de ani au suferit contact sexual forțat.

Pentru băieți nu există date globale, dar în 24 de țări cu venituri medii și mari, prevalența variază între 8% și 31% la fete și între 3% și 17% la băieți sub 18 ani, potrivit https://www.un.org/.

Un copil din patru sub 5 ani trăiește cu o mamă care a fost victima violenței partenerului.

Adulții care au avut patru sau mai multe experiențe dificile în copilărie, inclusiv abuz fizic, sexual sau emoțional, au șanse de șapte ori mai mari să fie implicați în violență și de treizeci de ori mai mari să încerce suicidul.

(sursa: Mediafax)