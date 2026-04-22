Ziua Pământului 2026: milioane de oameni cer măsuri pentru protejarea mediului

Inițiativa este coordonată de EARTHDAY.ORG, iar tema din 2026, „Our Power, Our Planet”, pune accent pe rolul comunităților și al acțiunilor individuale în protejarea mediului și menținerea unor condiții de viață sustenabile. Tema reflectă și legătura directă dintre mediul înconjurător și viața de zi cu zi: „Condițiile de mediu influențează sistemele alimentare, disponibilitatea apei, accesul la energie, riscul de dezastre și reziliența economică în toate regiunile”.

Peste 10.000 de evenimente sunt organizate în întreaga lume, de la acțiuni de ecologizare și plantări de copaci până la dezbateri publice, demonstrații pașnice și inițiative de implicare civică. Organizatorii subliniază că implicarea civică a contribuit, de-a lungul timpului, la adoptarea unor politici și standarde de mediu cu efecte asupra calității vieții și stabilității economice.

Ziua Pământului a fost organizată pentru prima dată în 1970, în Statele Unite, la inițiativa senatorului american Gaylord Nelson. Aproximativ 20 de milioane de americani au participat atunci la manifestații de stradă, cerând politici mai stricte privind protecția mediului.

Mișcarea s-a extins rapid, iar în 1990 a devenit un eveniment global, la care au participat circa 200 de milioane de oameni din peste 140 de țări. În 2009, Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial data de 22 aprilie drept „Ziua Internațională a Mamei-Pământ”.

Evenimentele dedicate Zilei Pământului sunt organizate la nivel mondial pe parcursul mai multor zile și includ acțiuni de ecologizare, campanii civice, dezbateri și programe educaționale. Printre inițiativele promovate se numără campanii pentru aer și apă curate, programe de reciclare, proiecte de energie regenerabilă și activități de conștientizare, organizate în comunități din întreaga lume.

Organizatorii atrag atenția că protecția mediului este influențată de presiuni tot mai mari: „Protecțiile de mediu sunt supuse presiunilor la nivel global din cauza tensiunilor economice, conflictelor, impactului climatic și schimbărilor de priorități politice”.

De asemenea, „politicile de mediu influențează costurile suportate de gospodării, administrații locale și economii naționale”, arată organizația. Acțiunile la nivel local și implicarea comunităților sunt văzute ca factori esențiali pentru menținerea acestor echilibre.

În România, Ziua Pământului este marcată prin inițiative punctuale, în special în zona educației și a sustenabilității. Un exemplu este proiectul derulat de PPC România, care a lansat un obiect de design realizat din materiale reciclate, inspirat din energia eoliană, pentru a promova tranziția către energie curată și responsabilitatea față de mediu. Inițiativele de acest tip reflectă tendința de a combina mesajul ecologic cu tehnologia, designul și economia circulară.

La Palatul Parlamentului, este organizată o dezbatere dedicată Zilei Pământului, care reunește reprezentanți ai autorităților, experți și membri ai societății civile, cu accent pe identificarea unor soluții concrete pentru problemele de mediu.

Organizațiile de mediu subliniază însă că implicarea individuală rămâne esențială, de la reducerea risipei și reciclare până la participarea la proiecte de conservare a naturii.

(sursa: Mediafax)