x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Panică la concertul lui Max Korzh. Pe scenă a izbucnit un incendiu

Panică la concertul lui Max Korzh. Pe scenă a izbucnit un incendiu

de Redacția Jurnalul    |    23 Mai 2026   •   21:28
Panică la concertul lui Max Korzh. Pe scenă a izbucnit un incendiu
Captura video

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la concertul susținut de Max Korzh pe Arena Națională, în timpul unui moment pirotehnic pregătit de organizatori. Flăcările au fost lichidate rapid de pompierii aflați în dispozitiv, iar evenimentul nu a fost întrerupt.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, focul a cuprins materiale combustibile din recuzita echipei artistului.

„În urma momentului pirotehnic pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului. Flacăra a fost stinsă cu stingătoare de pompierii ISUBIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfășurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor”, au transmis reprezentanții intervenției.

În paralel, echipajele medicale și de urgență mobilizate la Arena Națională au intervenit în 15 situații medicale, fără ca vreuna dintre persoane să necesite transport la spital.

Cele mai frecvente probleme semnalate au fost lipotimiile, excoriațiile și durerile sau traumatismele la nivelul membrelor inferioare.

Pentru desfășurarea concertului, în interiorul stadionului au fost amplasate echipaje medicale SMURD și autospeciale de stingere, poziționate în zonele de acces și evacuare, în apropierea scenei și în sectoarele de tribune.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Max Korzh incendiu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri