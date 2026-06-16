Marian Neacșu, apariție surpriză la negocierile lui Adrian Veștea. Premierul desemnat caută sprijin după refuzul UDMR

Adrian Veștea sfidează criticile și merge înainte. Marian Neacșu apare surprinzător la negocieri: „Sunt însoțitorul. Mijlocitorul”

Premierul desemnat Adrian Veștea continuă seria consultărilor cu grupurile parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar învestirii noului Guvern. În centrul atenției s-a aflat apariția fostului vicepremier PSD Marian Neacșu, care l-a însoțit pe Veștea la discuțiile purtate în Parlament, într-un moment politic complicat, marcat de refuzul UDMR de a participa la guvernare.

Marian Neacșu, alături de Adrian Veștea la consultările parlamentare

Marți, în jurul orei 12:30, Adrian Veștea și Marian Neacșu au ajuns împreună la întâlnirea cu grupul parlamentar „Uniți pentru România”, format din parlamentari care au intrat în Legislativ pe listele POT. Din acest grup face parte și fostul premier Victor Ponta.

Prezența lui Marian Neacșu a atras imediat atenția jurnaliștilor, mai ales în contextul negocierilor intense pentru formarea unei majorități parlamentare.

Întrebat care este rolul său în această etapă politică, fostul vicepremier a oferit un răspuns scurt, dar sugestiv: „Sunt însoțitorul”, după care a completat: „mijlocitorul”.

La rândul său, Adrian Veștea a transmis că este hotărât să ducă până la capăt mandatul primit pentru formarea Guvernului, indiferent de presiunile politice sau de speculațiile privind poziția sa în cadrul PNL.

„E o decizie fermă. O voi duce până la capăt. Vă garantez că nu mă dă nimeni afară”, a declarat premierul desemnat.

Veștea reacționează după decizia UDMR

Negocierile pentru susținerea noului Executiv au fost complicate de anunțul făcut de UDMR, care a decis să nu intre la guvernare și să recomande parlamentarilor să nu voteze cabinetul propus de Adrian Veștea.

În acest context, premierul desemnat a transmis că discuțiile cu reprezentanții Uniunii nu s-au încheiat și că o decizie finală va fi comunicată după finalizarea tuturor consultărilor.

„Eu stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Veți ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule. Vom vedea la timpul votului”, a declarat Veștea.

Acesta a insistat asupra necesității unei formule politice stabile care să poată asigura funcționarea Guvernului pe termen lung.

„Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj”, a mai transmis premierul desemnat.

Programul de guvernare rămâne neschimbat

Adrian Veștea a precizat că programul de guvernare nu va suferi modificări majore în această perioadă, argumentând că schimbările importante în plin an fiscal ar putea genera efecte nedorite asupra bugetului.

„Am un program de guvernare care nu l-am modificat, este același program de guvernare și nu cred că este necesar ca la jumătatea unui an fiscal să vii cu măsuri speciale și să începi să creezi un impact bugetar diferit”.

Mesajul său vine într-un moment în care viitorul Executiv depinde de negocierile purtate cu mai multe grupuri parlamentare, în condițiile în care UDMR a transmis un semnal clar privind neparticiparea la guvernare.

UDMR recomandă parlamentarilor să nu voteze Guvernul Veștea

Decizia Uniunii a fost anunțată de liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, care a precizat că formațiunea a stabilit deja să nu facă parte din viitorul Executiv.

„Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Statutul nostru prevede două elemente. Acum am decis în privința participării la guvernare și am decis în Consiliul Permanent al Uniunii Democrate Maghiare din România că UDMR-ul nu va face parte din guvern. (...) Există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea ei să nu votăm acest guvern”, a declarat deputatul UDMR.

Mediafax