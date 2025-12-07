Ciucu (PNL): Acest vot mă responsabilizează; vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Dec 2025   •   21:17
Sursa foto: Hepta/Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că votul majoritar primit duminică îl responsabilizează şi că vrea să facă din Bucureşti proiectul vieţii sale.

„Acest vot mă responsabilizează. Le mulţumesc foarte mult bucureştenilor pentru votul lor, le mulţumesc celor care m-au sprijinit în această campanie. Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliţia guvernamentală, în special pentru cele de centru dreapta. O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului Bucureşti, o să avem multe proiecte de trecut. Şi aşa cum am spus şi în această campanie, vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele şi asta nu pentru termen scut, ci pentru termen lung", a afirmat Ciprian Ciucu, după prezentarea primelor rezultate exit-poll.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a obţinut, duminică, 32,7% din voturile bucureştenilor, iar candidatul PSD, Daniel Băluţă, a fost creditat cu 26,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde.

Pe locul trei se plasează Anca Alexandrescu, susţinută de Partidul AUR, cotată cu 20,2% din voturi, iar pe locul patru candidatul USR, Cătălin Drulă, cu - 12,8%. AGERPRES

