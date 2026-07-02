Numele surpriză pentru Palatul Victoria: Alexandru Nazare, varianta de premier pentru un guvern de armistițiu

Alexandru Nazare este luat în calcul ca posibil premier independent într-un guvern „de armistițiu”, au declarat surse politice pentru G4Media, după ce Ilie Bolojan a vorbit miercuri în cadrul unui podcast despre această variantă ca posibilă soluție pentru deblocarea crizei politice.

Deocamdată nu este clar dacă președintele Nicușor Dan și liderii PSD, USR și UDMR ar fi de acord o astfel de nominalizare. Nu este clară nici formula politică pe care s-ar putea baza un asemenea guvern sau componența cabinetului.

Alexandru Nazare este ministru al Finanțelor în Guvernul demis condus de Ilie Bolojan. El a fost propus pentru aceeași funcție și în Guvernul Adrian Veștea, care a picat la vot în Parlament, după ce a obținut 189 de voturi.

Alexandru Nazare nu este membru de partid. El face parte din Consiliul de Administrație al BNR, însă mandatul său este suspendat pe durata exercitării funcției de ministru al Finanțelor.

Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în actualul blocaj politic, trebuie găsite formule de detensionare care să ducă la un „armistițiu politic”. Liderul PNL a spus că, în acest moment, variantele de deblocare sunt fie un guvern minoritar, fie un guvern „de tip armistițiu”.

„Trebuie găsite niște formule” de detensionare, a spus Bolojan, care a susținut că între partidele implicate în negocieri ar trebui să existe un acord de reciprocitate, cu garanții și condiții clare.

„Domnul Grindeanu are o schimbare de ton. (...) Acum înțeleg că este de acord cu guverne succesive, dar vrea întâi guvern PSD. Problema de bază este pierderea încrederii în PSD”, a spus Ilie Bolojan, în cadrul podcastului „Friendly Fire”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat oficial că este de acord cu rotativa guvernamentală și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR, impunând însă o condiție fermă: primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD.

Întrebat, în 24 iunie, dacă l-ar lua ministru al Finanțelor într-un eventual guvern, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a spus că îl apreciază pe Nazare și că are cu acesta o relație personală.

„Alexandru Nazare a fost un ministru bun al Finanțelor, pe care eu îl apreciez, dar acum speculăm despre o etapă viitoare. Dincolo de relația personală care mă leagă de el, e un ministru al Finanțelor care a făcut treabă, o să vedem”, a spus Sorin Grindeanu.

România se află de 57 de zile într-un blocaj politic, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

De atunci, negocierile dintre principalele partide nu au dus la formarea unei majorități, disputa centrală fiind legată de funcția de premier și de garanțiile cerute pentru susținerea viitorului cabinet.

După căderea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac, însă acesta și-a depus mandatul după ce nu a găsit sprijin suficient. Ulterior, Adrian Veștea a fost desemnat pentru funcția de premier, dar guvernul propus de el a fost respins la vot.

Cabinetul Veștea avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit, însă a obținut doar 189. În acest context, varianta unui guvern „de armistițiu” este discutată ca posibilă soluție pentru ieșirea din criză.

(sursa: Mediafax)