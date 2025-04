Antonescu, despre emisarul din SUA: Premierul Ciolacu a vrut să încerce ceva. Nu a ieșit foarte bine

„Un ambasador care și-a făcut datoria, având excelente relații cu administrația democrată poate să nu pară foarte simpatic administrației Trump”, spune la RFI candidatul Alianței Electorale „România, Înainte!”, Crin Antonescu, întrebat dacă l-ar schimba pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. El afirmă pe de altă parte că „premierul Ciolacu a vrut să facă ceva, să încerce ceva” în privința emisarului special în SUA, dar „nu a ieșit foarte bine, cel mai bun emisar trebuie să fie totuși ministrul de Externe și să fie ambasadorul României acolo”.

Întrebat dacă, în calitate de potențial președinte, l-ar rechema în țară pe ambasadorul României în SUA sau dacă l-ar înlocui, Crin Antoenscu a spus că „A fost o discuție și eu nu vreau ca ea să se personalizeze”.

„Din informațiile pe care le am eu în decursul timpului, dar în care nu eram nici candidat la Președinție și cu atât mai puțin președinte, am avut informații despre lucruri bune și multe făcute de ambasadorul Muraru în SUA. Este totuși un om ale cărui merite în această perioadă, în timpul administrației Biden, nu trebuie omise. Datoria unui ambasador este aceea de a lucra evident cu administrația în exercițiu din țara unde el reprezintă România. Să nu uităm că totuși, chiar dacă azi asistăm la o suspendare a aplicării programului Visa Waiver, totuși Andrei Muraru este omul care a dus, ca să spunem așa, la bun sfârșit, cu succes acest demers important al României în relațiile cu SUA. Eu ca președinte voi lua o decizie în această privință, după o evaluare din calitatea de președinte și cu posibilitățile de evaluare, de informare ale președintelui, desigur și după un bilanț împreună cu domnul ambasador. Ce am spus însă ca idee este că în principiu, având în vedere că oricum domnul Muraru a făcut un mandat deplin, la o administrație nouă, poate că e bine un ambasador nou. Începe o relație nouă, poate că, dar asta e o chestiune pe care o evoc doar de principiu, nu-i o chestiune acolo de urmărit mai atent, poate că un ambasador care și-a făcut datoria, având excelente relații cu administrația democrată poate să nu pară foarte simpatic administrației Trump, care are un soi de război civil, în ghilimele, care continuă cu vechea administrație. Și atunci sigur că putem să găsim o formulă care să fie mai deschisă și cu șansa de a restabili mai rapid și mai intens relația bilaterală”, spune Crin Antonescu.

Antonescu mai spune că nu e vorba aici „de sub un alt președinte”, pentru că și ambasadori care performează „știți bine că nu se eternizează într-o țară”.

„Eu tocmai de asta am subliniat faptul că indiscutabil, ambasadorul are merite și mai sunt multe altele, dar el poate fi un excelent ambasador, după experiența americană, în orice altă capitală, dacă dorește să continue cariera diplomatică”.

Întrebat despre necesitatea unui emisat special al României în SUA, Antonescu spune că îi e greu să apreciez, nefiind „exact în cabina de comandă”.

„Cred că orice demers pentru a restabili comunicarea normală cu administrația Trump este bun, dacă reușește, însă eu cred că cei mai buni emisari trebuie să fie totuși, la nivelul la care sunt și la istoria pe care relația SUA-România o are, trebuie să fie totuși canalele oficiale ale Ministerului de Externe către Departamentul de Stat, ale ambasadei României și pentru cazuri și situații și teme speciale pot exista și emisari, dar emisarii trebuie să fie certamente calificați pentru misiune și cu desăvârșire discreți, pentru că de aceea sunt emisari (...). Cred că premierul Ciolacu a vrut să facă ceva, să încerce ceva. Nu a ieșit foarte bine, până la urmă, nici în imagine chestiunea asta, dar repet, cel mai bun emisar trebuie să fie totuși ministrul de Externe și să fie ambasadorul României acolo”, a mai spus Crin Antonescu.

