Antonescu: Ar fi bine ca Georgescu să candideze. Dacă majoritatea românilor doresc înlocuirea UE cu relaţia cu Dumnezeu, ne conformăm

"N-ar fi corect să prescriu soluţii, sa sugerez eu soluţii eventual pentru forurile care ar discuta candidatura domnului Georgescu. Am spus doar că bine ar fi să candideze, spun asta şi acum şi să vedem ce se întâmplă. Adică totuşi dacă o majoritate dintre români doresc să bem, să mâncăm, să facem lucrurile de care vorbeşte domnul Georgescu, dacă doresc să înlocuim Uniunea Europeană cu relaţia noastră cu Dumnezeu, lucruri de neamestecat, după părerea mea, dacă, dacă, dacă, atunci să ne conformăm voinţei naţiunii. Eu nu cred că domnul Georgescu va câştiga aceste alegeri chiar dacă va candida. Şi încă o dată îmi exprim speranţa că nu există nişte probe, nişte dovezi, nişte fapte ale domnului Georgescu care să-i invalideze candidatura", a spus Antonescu într-o conferinţă de presă.



Întrebat despre situaţia în care Călin Georgescu ar câştiga preşedinţia, Antonescu a afirmat că acesta este "total imprevizibil".



"Nu vreau să trec cumva graniţa eleganţei şi am să folosesc termenul de total imprevizibil în legătură cu domnul Georgescu. Domnul Georgescu nu are şi nu ne-a spus cu cine anume face ce crede că trebuie făcut în România. De altfel nu ne-a spus mai nimic, ne-a spus ce nu trebuie să mai fie în România: că nu or să mai fie partide, că poporul, naţiunea română va sta în picioare. Nu vorbim acum de gimnastică, vorbim totuşi de politică. Deci exact ce anume cum, toată lumea vrea să stă de picioare, cred că şi foarte mulţi dintre noi stau. Pericolul ar fi o tulburare publică, o formă amestecată de discurs fascist şi bolşevic: trebuie totul ras, nimeni nu e bun, nici administraţia centrală, nici administraţia locală. Adică ce facem? Ce se întâmplă mai departe? Domnul Georgescu guvernează cu poporul ori asta nu există în democraţie", a mai spus Antonescu.



Acesta a mai afirmat că Georgescu este incomparabil un candidat mai serios decât Victor Ponta.



"Am vorbit despre domnul Georgescu câte ceva, pentru că domnul Georgescu este incomparabil un candidat şi un om care apare şi vorbeşte mai serios decât domnul Ponta. Ideile lui sunt neserioase. Dar omul o învăţă serios", a mai spus Antonescu.

AGERPRES