Apă „pe termen scurt”, revoltă pe termen lung: PUSL cere demisia ministrei Diana Buzoianu

Protestele vin după ce moțiunea simplă privind activitatea Ministerului Mediului a trecut în Parlament, un semnal politic ferm că actuala conducere a ministerului și-a pierdut credibilitatea.

„Nu poți numi rezolvare faptul că astăzi curge apă, iar mâine nu știe nimeni ce se întâmplă. Aceasta este doar o amânare a problemei”, a declarat Liviu Negoiță, lider PUSL. „Demisia ministrei Diana Buzoianu este necesară pentru ca lucrurile să poată fi repuse pe baze corecte.”

Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, atrage atenția că situația rămâne fragilă:

„Criza apei nu se rezolvă cu improvizații. Oamenii au nevoie de siguranță, nu de promisiuni. Fără un plan clar și investiții reale, această problemă se va repeta.”

PUSL anunță că va menține presiunea publică și protestele până când Ministerul Mediului va prezenta soluții pe termen lung și își va asuma responsabilitatea politică pentru această criză.