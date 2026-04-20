„Ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei.” Atac al lui Fifor asupra lui Bolojan

„Nu credeam că după Orban și Cîțu, PNL poate produce ceva mai sinistru, mai toxic pentru țara asta. Și totuși, iată, se poate. Îl avem în carne și oase pe ‘miracolul’ de la Bihor. Pe Ilie Bolojan. Nu cred că am văzut om mai bolnav de putere, mai avid de control absolut, dar în același timp mai gol de idei, de viziune, de empatie și de interes față de nevoile românilor. Adică exact cum NU ar trebui să fie un premier. Omul care, în numai câteva luni, a reușit să ducă țara în gard, economia în recesiune și românii în pragul falimentului. Și asta în vreme ce lui i se pare absolut normal. În numele unei ‘reforme’ pe care numai el o vede. Românii văd săracie. Și nicio direcție care să le dea curaj și speranță”.

Fifor afirmă că Ilie Bolojan încearcă să își mențină funcția.

„A plâns și plânge inima în el după fotoliul de la Cotroceni. Sunt convins că nu trece zi în care să nu-l urască tot mai tare pe președintele Dan, pentru că ocupă demnitatea pe care, în mintea lui, o considera deja adjudecată. Cuvenită. Acum se agață cu disperare de scaunul de la Victoria, simțind cum îi fuge pământul de sub picioare și cum visul de a se încorona la Cotroceni i se scurge printre degete, ca un fum. E disperat. Pe de o parte, pentru Cotroceni. Pe de altă parte, pentru că nu poate concepe că lui, „miracolul” de la Bihor, să i se întâmple așa ceva. Lui, ‘apostolul’ reformei, să i se arate ușa guvernului. Cea din dos. Pe unde ies cei care au nenorocit țara asta.”.

Criticile lui Fifor la adresa premierului au continuat: „Și totuși, nu personajul în sine și setea lui patologică de putere reprezintă problema cea mai mare. Problema este agenda lui reală. O agendă care nu are nimic de-a face cu România, cu românii și cu bunăstarea lor. Aceeași agendă pe care am văzut-o ani de zile la Orban și Cîțu. La guvernările de dreapta”.

Fifor critică și politicile din ultimii ani: „Aceeași prăduială prost disimulată în retorica ‘reformei’ și a ‘modernizării’. Pentru că ei mereu reformează. Ei modernizează. Ei ‘fac bine‘ cu forța românilor, chiar dacă românii sunt cu apa la gură de atâta reformă”.

Social-democratul dă și câteva exemple: „Ticăloșia asta, nici măcar bine disimulată, dublată de aroganță și dispreț total față de români, am văzut-o în pandemie și după, în 2021. Jaful din pandemie, tunurile istorice, nelămurite nici în ziua de azi. Liberalizarea haotică a pieței energiei, care a făcut averi pentru unii, dar a fost catastrofală pentru români și pentru economie. PNRR-ul negociat și asumat pe ascuns, fără să spună românilor adevărul: că în spatele banilor vin obligații dure, costuri și tăieri care lovesc direct în nivelul de trai. Reforme făcute pe genunchi, dictate din afară, asumate fără responsabilitate internă. O povară împinsă în cârca românilor și o bombă cu ceas lăsată deliberat celor care au venit după”.

În același timp, Fifor afirmă că PSD a intervenit în momente dificile: „Și mai e un lucru, pe care PNL și USR se fac că l-au uitat. De fiecare dată când au dus țara în zid, tot PSD a fost cel care a pus lucrurile în ordine. PSD a dat direcție. A repornit motoarele dezvoltării. A venit cu programe de investiții concrete – în infrastructură, în comunități, în economie. A adus stabilitate și a pus din nou accent pe oameni, pe veniturile lor, pe protecția lor într-o perioadă dificilă”.

El amintește perioadele în care partidul a revenit la guvernare.

„În 2012. În 2021. Atunci când erau cu un picior în groapă, când nu mai aveau soluții și nici credibilitate, PSD a fost cel care s-a înhămat la treabă și a readus România pe linia de plutire. Atunci nu mai eram ‘ciuma roșie’. Atunci eram buni. Atunci eram necesari. Astăzi, brusc, le pute PSD din nou. Aceeași ipocrizie. Același dublu standard. Când au nevoie, se agață de noi. Când își revin, ne arată cu degetul”.

În final, Fifor afirmă că „ăștia sunt ‘voinicii’ – Orban, Cîțu și Bolojan. Haiducii pe rit nou. ‘Salvatorii’ țării. Ăsta e nea Ilie. Doar unul dintre ei. Cu aceeași agendă. O agendă care sigur nu este a României și a românilor, ci a unor băieți ‘deștepți’, veșnic așezați la masa mare. Cărora le-a promis. Și cărora nu le mai poate livra, dacă pleacă”.

„Dar, ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei. Nu pentru că ai fi înțeles ceva. Ci pentru că nu se mai poate. Pentru că AJUNGE. E destul. Știi, nea Ilie, de data asta, nu mai e despre tine. E doar despre România”, a încheiat Fifor atacul la adresa premierului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)