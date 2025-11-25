Băluță: Femeile merită să trăiască într-o comunitate care le respectă. Condamn ferm orice formă de violență

El a transmis un mesaj de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.



''Cu această ocazie trebuie să înțelegem că violența nu apare brusc, într-o singură zi. Ea este înrădăcinată în sisteme, mentalități și dogme vechi și periculoase. Din păcate, unii încă mai cred că femeile 'nu pot face prea multe', inclusiv politică. Iar aceste prejudecăți, când sunt lăsate să crească, se transformă în violență: acasă, la serviciu, pe stradă sau în mediul online. E nevoie să fim mai atenți la ceea ce spunem și cum gândim, pentru că femeile au un rol esențial în societate. Doar împreună, indiferent de gen, putem construi un oraș și o comunitate în care toți să trăim cu demnitate'', a spus Băluță, într-o postare pe Facebook.



În opinia acestuia, afirmațiile discriminatorii trebuie taxate dur.



''Condamn ferm orice formă de violență. Afirmațiile discriminatorii trebuie taxate dur. Femeile merită să trăiască într-o comunitate care le respectă, nu într-una care aruncă cu păreri ce distrug visuri și aspirații'', a afirmat primarul Sectorului 4.

