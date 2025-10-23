Băluță sau Firea la PMP? Pe cine preferă Manole la Primărie din partea PSD

Manole a fost întrebat pe cine ar prefera drept candidat la Primăria Capitalei dintre Daniel Băluță și Gabriela Firea. Răspunsul a fost: „Daniel Băluță sau Gabriela Firea”.

„O să fiu același coleg hardworker, indiferent care dintre ei va fi, dar cred că, mai mult decât orice, trebuie să avem o coaliție care să reușească să depășească cu decență acest moment de competiție și să nu transforme această competiție într-un conflict, pentru că între competiție și conflict există niște nuanțe extrem de importante. Sigur că sunt pesimist în legătură cu asta, probabil că această campanie... Avem în Consiliul Local Sector 1, unde USR este absolut irațional, absolut disprețuitor la adresa interesului public și face orice numai să fie împotriva PSD, PNL, REPER, care sunt într-o majoritate. Vă dați seama, USR, care este alături, umăr la umăr, de PSD la Palatul Victoria, și un kilometru și 200 de metri mai încolo, la Primăria Sectorului 1, se comportă mai rău decât să comportă AUR în Parlamentul României. Jenant”, a spus Florin Manole, la Europa FM, joi seara.

Manole a mai spus că încă nu a existat o discuție despre candidatul la Primăria Capitalei și el, ca președinte la PSD Sector 1 nu poate impune organizației „o conduită monolitică”: „Acolo sunt foarte multe personalități. Imaginați-vă că avem și pe Diana Tușa și pe Gabriela Firea și pe Daniel Zamfir și pe Dumitru Chiriță, care a fost la ANRE. Deci sunt atât de multe personalități. V-am dat doar câteva exemple. Mai sunt și altele. A fost și Alexandru Petrescu acolo. Cum să le spun eu votați în stânga sau în dreapta acestor oameni?”, a mai spus Manole.

Guvernul României a decis organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie pentru funcția de primar general al municipiului București, președinte al Consiliului Județean Buzău și primari în 12 localități din țară.

(sursa: Mediafax)