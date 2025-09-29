Barna, observator PE la alegerile din Republica Moldova: Rezultatul e un adevărat miracol politic

Deputatul european afirmă că „au fost alegeri foarte bine organizate”.

Dan Barna declară despre rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova că „este un miracol politic ceea ce s-a întâmplat. Faptul că cetățenii acestei țări au spus foarte clar, în ciuda unui context politic fără precedent, că ei doresc să meargă pe direcția europeană este un mesaj foarte-foarte clar și foarte valoros, cumva, pentru că nivelul de presiune a fost fără precedent în această țară”.

Eurodeputatul USR atrage atenția că „lucrurile nu se vor opri aici, e foarte clar, adică Rusia nu va zice: ah, a câștigat direcția europeană, asta este. Vor continua pentru alegerile următoare, pentru anii următori (...). Eu sper ca cei din PAS să înțeleagă că au obținut un mandat și o victorie spectaculoasă, dar încrederea aceasta pe care moldovenii le-au dat-o încă o dată trebuie să fie confirmată de niște lecții pe care să arate că le-au învățat și sper în direcția aceasta să meargă lunile următoare Moldova”.

Observator din partea PE la alegerile parlamentare din Republica Moldova, mai exact în Găgăuzia, Dan Barna precizează că nu au fost nereguli la vot: „Nu, va fi astăzi la ora trei conferința de presă a observatorilor OSCE. Au fost practic trei instituții care au monitorizat aceste alegeri: a fost OSCE, PE din delegația căruia am făcut și eu parte și Consiliul Europei. Chiar acum câteva minute am terminat întâlnirea cu statisticianul care a adunat toate rapoartele, au fost peste 430 de observatori din 50 de țări, deci interesul pentru aceste alegeri a fost unul mult peste medie și discutând cu statisticianul, ne-a spus că nu au fost observate nereguli sau neregularități, procentele în care erau făcute mențiuni erau sub 1%, adică ceva din nou sub mediile generale de nereguli în alegeri, care sunt în general pe la 4%-5%. Deci au fost alegeri foarte bine organizate. Unul dintre colegii noștri, un fost ministru de Externe din Danemarca, care a condus mult timp Autoritatea Electorală din țara respectivă spunea că standardul la care s-a ajuns în Moldova la organizarea alegerilor este unul la fel sau peste ceea ce există în țările vestice cu tradiție democratică de sute de ani”.

(sursa: Mediafax)