Băsescu: Ar fi jenant ca Guvernul să se formeze cu firimituri din zona extremistă. Elefantul de Grindeanu a stat pitit vreo 20 de zile

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat marți seara, într-o intervenție la B1 TV, că ar fi catastrofal ca Guvernul Veștea să treacă cu voturile parlamentarilor aleși pe listele partidelor extremiste, dar care au plecat din acestea.

„Deci ar fi catastrofal ca un guvern să se însăileze din tot soiul de firimituri de astea de prin zona extremistă sau zona independenților dubioști, până la urmă, oamenii fără apartenență politică, electronii liberi. Ar fi jenant să se întâmple asta și ar arăta că partidele noastre, în primul rând (…) nu sunt capabile la un moment dat să treacă peste niște animozități personale sau niște ambiții personale. Poți să treci ca să rezolvi o chestiune de interes național”, a spus Băsescu la B1 TV.

El a atras atenția asupra faptului că o criză politică prelungită nu este benefică pentru România.

„La ce ne folosește dacă vom rămâne în acest balans încă vreo câteva luni și pierdem 10 miliarde de euro de la Uniunea Europeană? Mai ales că sunt din categoria banilor nerambursabili. La ce ne folosește?”, a subliniat Băsescu.

Fostul șef al statului l-a ironizat și pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, pentru că nu a avut apariții publice în ultimele zile, ca să nu fie pus premier.

„Mă uitam la elefantul ăsta de Grindeanu. A stat pitit vreo 20 de zile, azi i s-a părut că se rezolvă, că a dat marea lovitură cu Veștea și iar a început să apară pe culoare, așteptând să-i bage câte cineva un microfon în gură, să grăiască din înțelepciunea unui politician iresponsabil, care a produs o cădere de guvern fără să știe ce face a doua zi”, a conchis Băsescu.

(sursa: Mediafax)