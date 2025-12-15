„Binele se face în tăcere” – Viorica Dăncilă, onorată cu Ordinul Binelui Discret la Gala ADNR

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Dec 2025   •   12:47
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a fost distinsă cu Ordinul Binelui Discret – Insigna de Aur și Diploma de Excelență în cadrul Galei Asociației Naționale a Detectivilor din România (ADNR), un eveniment dedicat discreției, adevărului și responsabilității publice.

Premiul a fost acordat pentru devotamentul față de țară și pentru promovarea dialogului, echilibrului și a valorilor umanității, în spiritul principiului Semper Veritas. În discursul său, Viorica Dăncilă a subliniat că binele autentic nu are nevoie de reflectoare, ci de consecvență și responsabilitate.

Gala ADNR a reunit personalități marcante ale vieții publice și profesioniști ai investigațiilor private, reafirmând importanța respectului pentru lege și a standardelor etice. Printre invitați s-a aflat și fostul președinte al României, Emil Constantinescu, care a primit o Diplomă de Excelență și a transmis un mesaj ferm despre necesitatea integrității și a responsabilității în exercitarea funcțiilor publice.

Evenimentul a fost mai mult decât o ceremonie festivă, devenind o pledoarie pentru valorile care dau consistență unei societăți democratice: adevărul, discreția și respectul pentru lege.

