Bolojan: Menţinerea României după alegerile prezidenţiale pe o direcţie proeuropeană şi proatlantică - o prioritate

Ilie Bolojan a participat, joi seara, la evenimentul Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), unde a subliniat că această instituţie a reprezentat pentru administraţia locală "o sursă de inspiraţie".



"Aduc câteva mulţumiri, nu doar din complezenţă, Camerei de Comerţ, nu doar pentru că a reprezentat în aceşti ani companiile româno-germane, ci pentru că aceia care au fost în administraţie au avut o sursă de inspiraţie în acţiunile Camerei. Mă gândesc la Conferinţele Cities of Tomorrow, mă gândesc la promovarea învăţământului dual după modelul Kronstadt în toată ţara noastră. Şi eu, ca fost primar din Oradea, dacă am făcut anumite lucruri, am beneficiat de o consultanţă importantă de la Augsburg şi avem un sistem de termoficare performant, am beneficiat de un arhitect de origine germană şi avem o piaţă care seamănă cu una din Frankfurt, am beneficiat de un transfer de experienţă şi am finalizat un campus pentru învăţământul dual. Deci, nu doar seriozitatea, responsabilitatea şi disciplina au fost surse de inspiraţie, ci inclusiv acţiunile Camerei de Comerţ şi le mulţumesc, în calitate de fost administrator, pentru această activitate de responsabilitate socială", a spus Ilie Bolojan.



El a mulţumit companiilor germane care au investit în România.



"Trebuie să mulţumesc companiilor care au investit în România, investitorilor şi managerilor acestora, pentru că aceste investiţii au însemnat transfer de tehnologie, au însemnat acces la pieţe, au însemnat locuri de muncă în ţara noastră şi vă mulţumim pentru aceste investiţii. De asemenea, trebuie să mulţumesc tuturor celor care lucrează în aceste companii şi partenerilor acestora, pentru că fiecare om care lucrează în companiile private duce o parte din ţara noastră pe umeri şi le mulţumim tuturor celor care lucrează în aceste companii şi în tot sectorul privat din România pentru că contribuie la ceea ce este România astăzi", a adăugat Bolojan.



Preşedintele Senatului a apreciat că Ambasada Germaniei este un prieten al ţării noastre.



"Pentru noi o colaborare importantă ca ţară a însemnat colaborarea cu Germania. În toţi aceşti ani, Ambasada Germaniei a fost nu doar un partener, ci şi un prieten al ţării noastre. Mulţumim inclusiv contribuabililor germani pentru fondurile europene la care a avut acces România şi administraţiile publice cu sprijinul cărora faţa multor oraşe din România arată altfel astăzi. Mulţumim pentru acest parteneriat", a transmis Bolojan.



Bolojan a punctat că România trebuie să se menţine ca un partener credibil şi stabil care "asigură garanţii pentru investitori".



"Suntem într-o perioadă complicată şi aşa cum a spus şi domnul ambasador avem nişte provocări importante de trecut. Pentru colegii din Guvern sunt două provocări importante anul acesta. (...) O provocare importantă este să menţinem România ca un partener credibil, un partener stabil, un partener care asigură garanţii pentru investitori, pentru cei care fac afaceri în România. Asta înseamnă că trebuie să menţinem un buget echilibrat. Am vorbit cu domnul ministru de Finanţe să ne scădem cheltuielile de funcţionare ale statului, să ne acceptăm finanţările europene, pentru a putea continua investiţiile, să generăm creştere şi dezvoltare şi să ne încasăm veniturile în aşa fel încât să menţinem ţara noastră într-o situaţie de echilibru care să asigure predictibilitate şi un loc bun de făcut afaceri pentru cei care au hotărât să investească în România", a detaliat preşedintele Senatului.



Potrivit lui Bolojan, "o altă prioritate importantă (...) este să menţinem România, după alegerile prezidenţiale, pe o direcţie proeuropeană şi proatlantică, o ţară integrată în Europa, un pol de stabilitate în această parte de est a Uniunii Europene".



"Şi vom face tot ceea ce este posibil pentru că aceste două obiective să fie respectate, din respect pentru cetăţenii noştri, din respect pentru dumneavoastră şi sper să auzim de lucru bune. Ne bazăm pe parteneriatul dumneavoastră", a încheiat Bolojan.

AGERPRES