Ilie Bolojan critică dur alianța PSD–AUR: schimbare de poziție care stârnește controverse

Bolojan îl atacă pe Grindeanu după moțiunea de cenzură PSD–AUR: „E greu cu consecvența”

Premierul Ilie Bolojan critică dur poziția liderului PSD, Sorin Grindeanu, după ce social-democrații au semnat o moțiune de cenzură alături de AUR, deși anterior respinseseră orice colaborare cu formațiunea lui George Simion. Șeful Guvernului vorbește despre lipsa de consecvență în declarațiile politice și lasă deschisă evoluția situației din Parlament.

Premierul României, Ilie Bolojan, a lansat un atac la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, după ce Partidul Social Democrat a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR, în ciuda declarațiilor anterioare privind refuzul oricărei colaborări cu formațiunea condusă de George Simion.

Șeful Guvernului a subliniat ceea ce consideră a fi o contradicție majoră în discursul politic al social-democraților, amintind că Sorin Grindeanu declara, în urmă cu doar câteva luni, că PSD nu va colabora cu forțele extremiste.

„Dacă m-aș lua după declarațiile domnului Grindeanu, aș constata că în martie, la Bruxelles, spunea că nu va exista nicio colaborare cu AUR, iar o lună mai târziu vedem o moțiune semnată împreună”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că astfel de schimbări de poziție ridică semne de întrebare privind coerența politică: „E greu cu consecvența și rămâne de văzut ce se va întâmpla în perioada următoare”.

Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD, AUR și grupul PACE – Întâi România, a fost depusă și citită în Parlament, urmând să fie supusă votului în plenul reunit.

Anterior, Sorin Grindeanu declara la Bruxelles, după o întâlnire cu oficiali europeni, că PSD exclude colaborarea cu AUR, pe care îl descria drept o formațiune extremistă și o amenințare la adresa stabilității politice.

Mediafax