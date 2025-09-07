Bolojan: Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni tip Cațavencu

Premierul Ilie Bolojan a avut în plenul Parlamentului o intervenție legată de toate cele patru moțiuni care au fost depuse.

„Clasa politică din România se va împărți astăzi între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp, calculând doar câștiguri electorale. Anii de comunism și tranziția haotică au lăsat urme adânci și nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare”, a spus Bolojan.

Premierul spune că pachetul de reforme reprezintă pași importanți ai schimbării și în același timp o amenințare pentru populism și conspiraționism.

„Am citit moțiunile depuse. Am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și înțelegere a interesului țării noastre. De aceea am o rugăminte pentru colegii din opoziție. Nu mai blocați munca guvernului cu moțiuni de tip catavencu în care primiți să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale. Noi venim aici cu respect și bună credință și dăm socoteală pentru ceea ce facem”, a adăugat Bolojan.

El le-a cerut parlamentarilor să respingă moțiunile propuse de reprezentanții opoziției.

(sursa: Mediafax)