Ilie Bolojan spulberă scenariul unui executiv tehnocrat alături de PSD

Întrebat la Hotnews dacă PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat, Bolojan a evitat un răspuns direct.

„Vom analiza care este propunerea și ce vrea să facă acest guvern", a spus premierul interimar.

Referitor la viabilitatea formulei tehnocrate, Bolojan a fost mai tranșant. „Indiferent dacă ai un guvern tehnocrat și PSD este în interior, nu pot să funcționez", a declarat el.

Premierul a explicat și de ce. „Un partid care fuge de răspundere, creează așteptări false și încalcă înțelegerile nu se schimbă de pe o zi pe alta. Acest tip de comportament nu se va schimba peste noapte", a subliniat Bolojan.

Întrebat dacă vorbește despre PSD în general sau despre PSD condus de Sorin Grindeanu, premierul a răspuns direct.

„PSD este astăzi condus de Sorin Grindeanu. Deciziile luate în această perioadă sunt susținute de grupul care conduce partidul", a spus el.

Referitor la motivele rupturii cu PSD, Bolojan a reamintit contextul. Un premier cu experiență politică a răbdat opt luni ce nu se putea răbda. A făcut-o doar pentru ca țara să meargă înainte. Nu a funcționat.

„Cei care au făcut acest lucru ar trebui să-și asume răspunderea", a conchis premierul interimar.

Cum le răspunde Ilie Bolojan celor care îl acuză că este prea dur

Premierul interimar Ilie Bolojan a răspuns criticilor că a fost prea dur în guvernare. Bolojan spune că reducerile erau inevitabile și că România plătește 60 de miliarde de lei pe an doar din dobânzi.

Întrebat la Hotnews dacă înțelege critica că a tăiat prea mult, Bolojan a recunoscut că o înțelege. A explicat însă contextul în care a guvernat.

„Ani de zile oamenilor li s-au spus lucruri care nu puteau fi acoperite de realitate", a spus premierul. Politicienii le-au promis cetățenilor că nu vor trebui să facă niciun efort. Au crescut salarii și angajări pe bani împrumutați.

Referitor la costul acestor promisiuni, Bolojan a dat o cifră concretă. România plătește doar în acest an 60 de miliarde de lei dobânzi. Aceasta înseamnă aproape 3% din PIB. Echivalentul a patru ani de investiții în comune și orașe sau al autostrăzii Moldovei.

„Când vii și le spui că sunt lucruri care nu mai pot fi făcute, o parte din cetățeni nu înțeleg cum adică nu se mai poate", a explicat Bolojan.

Referitor la imaginea de premier inflexibil, Bolojan a adus un argument concret. Programul de guvernare prevedea reducerea personalului din sectorul public cu 20%. Guvernul a reușit cu greu o reducere de 10%, cu multe excepții.

„De fiecare dată PSD a mai găsit un motiv. Și luni de zile am amânat", a spus el.

Întrebat despre viitor, premierul a avertizat clar. „Dacă ne apucăm din nou să ne batem joc de țara asta, ne vom întoarce de unde am plecat. Toate costurile și eforturile cetățenilor vor fi din nou repetate", a conchis Bolojan.

Ilie Bolojan recunoaște public marea eroare a mandatului său

Ilie Bolojan a declarat că guvernarea în perioade tensionate vine cu greșeli și decizii dificile, dar susține că executivul a încercat să guverneze „cu respect, fără aroganțe”.

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a vorbit vineri, la HotSpot, despre dificultățile din timpul guvernării și presiunile din interiorul administrației.

Acesta a recunoscut că au existat greșeli și decizii care au provocat nemulțumiri, însă susține că executivul a încercat să guverneze „cu respect” și fără promisiuni imposibil de susținut.

Ilie Bolojan a afirmat că nu se consideră un „salvator”, însă a declarat că oamenii care conduc au un rol extrem de important atunci când există o perioadă dificilă pentru țară.

„Deci n-am niciun fel de tendință de salvator, dar că ne place, că nu ne place, întotdeauna oamenii vor conta”, a declarat acesta.

Bolojan admite greșeli în guvernare

Premierul interimar a explicat că multe dintre măsurile adoptate în timpul guvernării sale au fost luate într-un ritm alert, sub presiune și în condiții dificile.

„Să știți că atunci când guvernezi și trebuie să o faci cu rapiditate, în tensiune, în situații în care cei care sunt lângă tine în loc să te ajute te torpilează, nu e ușor și inevitabil poți să faci greșeli”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a oferit drept exemplu modificările privind impozitele pe proprietate, despre care spune că au fost corecte ca principiu, dar aplicate prea brusc în unele cazuri.

„Am venit cu aducerea impostelor pe proprietate la o valoare apropiată de cea de piață. A fost o măsură corectă. Dar pe de o parte am crescut valoarea bazei de impozitare în același timp cu anularea unor excepții. Și la clădirile vechi, de exemplu, de peste 50 de ani sau de peste 100 de ani, ambele efecte s-au cumulat și creșterea a fost prea mare”, a explicat premierul.

„Era bine să facem asta, să facem analiza în detaliu. Dar am fost contestați la Curtea Constituțională, a apărut pe final de an și sigur că s-a creat un val de nemulțumire pe bună dreptate”, a afirmat Bolojan.

Măsuri împotriva evaziunii și problemele birocratice

Totodată, Ilie Bolojan a vorbit și despre măsurile luate pentru combaterea evaziunii fiscale, în special în domeniul combustibililor și al insolvențelor.

„Am intervenit, de exemplu, pe componenta de insolvențe, pe tot felul de limitări de eșanuare. Dar ce am făcut? Am continuat digitalizarea”, a declarat acesta.

În același timp, premierul interimar a spus că unele măsuri de digitalizare ar putea crea probleme suplimentare pentru oamenii cu afaceri mici.

„Chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice care au diferite business-uri mici. Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocație suplimentară și am primit deja sesizări pe tema asta”, a spus premierul.

Acesta a spus că își propune să discute cu Ministerul Finanțelor pentru a verifica dacă măsura este cu adevărat eficientă.

„Mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanțe să vedem dacă această măsură este, într-adevăr, necesară, dacă combate, într-adevăr, evaziunea sau dacă doar e o formă de birocație în plus”, a precizat el.

„S-a mers cu frâna de mână trasă”

Ilie Bolojan a mai declarat că executivul ar fi putut merge mai departe cu reducerea cheltuielilor și desființarea unor instituții, însă reformele au avansat mai lent decât și-ar fi dorit.

„Puteam face mult mai mult în materie de reduceri de cheltuieri, de desfințări de instituții, dar s-a mers cu frâna de mână trasă”, a afirmat premierul interimar.

Totodată, acesta a spus că presiunea funcției l-a ținut departe de contactul direct cu oamenii.

„N-am fost în contact cu oamenii. N-am reușit să mă duc de multe ori în țară, să stau de vorbă cu ei, pentru că presiunile pe această poziție sunt imense, de dimineața până seara”, a explicat Bolojan.

„Am căutat să nu ne batem joc de banul public”

Premierul interimar a susținut, de asemenea, că una dintre cele mai importante concluzii ale acestei perioade tensionate este faptul că oamenii au văzut un alt stil de guvernare.

„Un lucru important care rămâne după această guvernare este faptul că mulți români au văzut că se poate guverna și altfel”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a declarat că executivul a încercat să impună reguli și să evite promisiunile nerealiste.

„Am căutat să nu ne batem joc de banul public, am căutat să stabilim reguli, foarte important asta, să stabilești reguli pe care trebuie să le respecte cu toți, inclusiv noi cei care suntem în guvernare. Am căutat să guvernăm cu respect, fără aroganțe și să ținem cont totuși de situația în care suntem fără a crea așteptări, fără să le spunem oamenilor lucruri care nu pot fi acoperite de bugetul de stat și respectându-i prin tot ceea ce am făcut”, a spus premierul interimar.

Ilie Bolojan își asumă susținerea Oanei Gheorghiu: „Nu consider că există vreo abatere”

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat vineri după acuzațiile aduse vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la e-mail-uri trimise către ADR și STS pentru ca instituțiile să încheie contracte cu un grup privat german, spunând că nu este nimic anormal.

Întrebat despre faptul că Oana Gheorghiu ar fi solicitat oficial către ADR și STS informații privind interesul pentru eventuale servicii oferite de un grup privat german, în condițiile în care o firmă din cadrul acestuia a finanțat anterior asociația „Dăruiește Viață”, reprezentată de aceasta, premierul interimar Ilie Bolojan a spus că nu vede nicio problemă în astfel de discuții.

„Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral, întâlnindu-se cu o companie foarte importantă și comunicând cu cei care puteau fi interesați aspecte care puteau fi luate în discuție pentru o posibilă colaborare, fără să pună niciun fel de presiune asupra lor, fără să ascundă întâlnirile sau fără să comunice într-o formă care să fie cumva ascunsă”, a declarat Bolojan, la HotNews.

Premierul interimar a explicat că întâlnirile dintre reprezentanții statului și marile companii sunt normale și necesare pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea economică.

„Când ai o responsabilitate publică, nu ai cum să te gândești la dezvoltare, la locuri de muncă, la creștere, la transfer de tehnologie, dacă nu te întâlnești cu cei care pot să aducă aceste lucruri”, a afirmat acesta, dând exemplul perioadei în care a fost primar al municipiului Oradea.

Bolojan a subliniat și dimensiunea grupului, pe care l-a descris drept „cel mai mare grup european” atât în comerț, cât și în zona de cloud și IT, cu peste 600.000 de angajați.

„În momentul în care astfel de companii sunt interesate să investească în România, să facă o fabrică, să aducă o anumită tehnologie, nu mi se pare nimic anormal să verifici dacă ea este fezabilă”, a spus el.

În schimb, premierul interimar a precizat că ar fi inacceptabile eventuale intervenții pentru favorizarea unor interese private.

„Ce este anormal: să intri în tot felul de combinații cu ei, să încerci să-i direcționezi către anumite zone, să încerci să comisionezi anumite lucruri. Asta este anormal și sunt convins că doamna Gheorghiu nu a făcut asta”, a conchis Bolojan.

(sursa: Mediafax)