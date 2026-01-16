Bolojan, la Iași: Să creăm condiții pentru ca primarii să poată performa

.Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în acest weekend se află la Iași și Botoșani pentru a discuta cu primarii despre implementarea marilor proiecte de infrastructură rutieră și despre măsurile care vizează funcționarea administrației publice locale.

„Sunt astăzi în Iași și mâine în Botoșani pentru a discuta cu oamenii din administrație locală despre două aspecte. În primul rând, despre cum punem în practică cel mai important proiect de conectivitate în Moldova, cele două capete de autostradă înspre Suceva-Siret și Iași-Ungheni, a căror finanțare a fost aprobată ieri de către Comisia Europeană. Este important ca în afară de ceea ce fac cei de la Ministerul Transporturilor și companiile care pun în practică aceste proiecte, administrația locală să creeze condiții, pentru ca după ce se semnează contractele de proiectare și execuție – care toate ar urma să fie semnate în primăvara acestui an – să putem să pregătim lucrările în așa fel încât din toamna acestui an sau cel mai târziu, din primăvara anului viitor, aceste lucrări să înceapă. Cele două proiecte, fiind finanțate prin programul SAFE, care este un program dedicat apărării, dar finanțează și aceste axe conective cu profil dual civil și militar, trebuie finalizat până în 2030”, a spus Bolojan vineri, la Iași, înaintea întâlnirilor programate cu primarii în cursul după-amiezii.

Un alt punct aflat pe agenda discuțiilor este cel legat de măsurile luate în administrația publică, inclusiv bugetul de stat ce urmează să fie aprobat în luna februarie, taxele și impozitele locale adoptate în decembrie, precum și finanțările prin programul „Anghel Saligny”.

„Un alt punct pentru care sunt aici (…) este să discutăm cu administrațiile locale despre măsurile care sunt luate astăzi în administrație, ceea ce înseamnă bugetul de stat care va fi aprobat în luna februarie, aspectele care țin de taxele și impozitări locale care au fost adoptate în luna decembrie, finanțările prin programul „Anghel Saligny” și toate aspectele care țin de administrația locală în așa fel încât să creăm condiții pentru ca primarii să poată performa, iar administrația să fie în serviciul cetățenilor”, a mai spus Bolojan.

În cursul dimineții de vineri, primarii PSD din Iași au anunțat că nu vor participa la întâlnirea cu Ilie Bolojan.

„Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părțile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităților locale. Ignorarea partenerilor politici și a opiniei publice este inacceptabilă”, arată PSD Iași.

Pe de altă parte, PNL Iași susține că primarii PSD care au confirmat întâlnirea cu Bolojan au fost amenințați să nu vină „Ipocrizia PSD Iași atinge cote alarmante. Mai mulți primari PSD au confirmat prezența la întâlnirea cu Ilie Bolojan, dar au primit apoi telefoane de amenințare”, arată PNL.

(sursa: Mediafax)