Bolojan le-a spus deputaților PNL că reforma magistraților ar putea fi împinsă până în 2040

Potrivit informațiilor obținute pe surse de MEDIAFAX, premierul Ilie Bolojan le-ar fi transmis deputaților că săptămâna viitoare este foarte probabil să fie convocat un plen reunit, necesar pentru deblocarea uneia dintre legile restante din pachetul 2 de reforme. Sursele afirmă că premierul a explicat parlamentarilor că, în cazul acestei legi, există un singur articol declarat neconstituțional, iar soluția ar fi eliminarea respectivei prevederi și trecerea proiectului în forma ajustată, pentru a evita noi întârzieri.

În ceea ce privește pachetul dedicat reformei administrației, Bolojan ar fi transmis că există un acord de principiu în coaliție.

Cea mai sensibilă discuție a vizat însă reforma pensiilor magistraților. Premierul ar fi indicat că cea mai probabilă variantă este extinderea termenului de tranziție până în anul 2040, soluție considerată de echipele tehnice ca fiind singura care poate obține atât acceptul magistraților, cât și conformitatea constituțională.

