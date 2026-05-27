Răspunsul neașteptat al lui Bolojan după discuția crucială cu Nicușor Dan

Premierul demis Ilie Bolojan a confirmat la Digi FM că a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan după moțiunea de cenzură. Despre întâlnirea tête-à-tête la Palatul Cotroceni nu a oferit detalii.

Bolojan a fost întrebat dacă are sau nu președintele Nicușor Dan o soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală.

Solicitat să precizeze dacă președintele dispune deja de o ieșire din impas, Bolojan a răspuns că nu îi poate anticipa comunicarea publică.

„Domnul președinte, când va avea soluția, o va comunica așa cum consideră de cuviință", a declarat premierul. Referitor la întrebarea dacă au existat divergențe între cei doi, Bolojan a confirmat că fiecare și-a prezentat perspectiva. „Am spus care sunt datele pe care le are PNL-ul, care este contextul în care suntem", a precizat el.

Întrebat dacă în cadrul discuțiilor au fost vehiculate nume pentru funcția de premier, Bolojan a fost tranșant: „Nu s-a discutat despre niciun nume explicit. Asta vă pot confirma". A subliniat că a văzut tot felul de nume avansate public, însă niciunul nu a făcut obiectul discuțiilor directe cu șeful statului.

Chestionat cu privire la varianta unui guvern tehnocrat, Bolojan a recunoscut că această opțiune a fost pusă pe masă. „Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată", a spus el, explicând contextul. PSD a votat moțiunea împotriva propriului guvern. Fără să-și asume răspunderea pentru o altă formulă, o soluție tehnocrată devine plauzibilă.

Referitor la urgența găsirii unei soluții, premierul demis a atras atenția asupra unui termen critic. Dacă până la vacanța parlamentară nu este învestit un nou guvern, executivul interimar nu va mai putea emite ordonanțe de urgență.

„Sistemul nostru administrativ îți impune ca periodic să intervii, să rezolvi urgențe", a explicat Bolojan, subliniind că un guvern interimar are „limitările lui".

