Bolojan, după semnarea acordului SAFE dintre România și Comisia Europeană: „Cinci avantaje majore”

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat vineri, într-o postare pe Facebook, că semnarea acordului SAFE dintre România și Comisia Europeană, prin care țara noastră va avea acces la un împrumut de 16,68 miliarde de euro destinat investițiilor în apărare, va veni la pachet cu cinci avantaje majore pentru România.

Potrivit acestuia, primul avantaj este cel privind dotarea armatei române cu tehnică de ultimă generație, pe baza planurilor de înzestrare întocmite de militari.

„România va fi o țară mai sigură. Cu dotări similare celorlalte armate din NATO, crește interoperabilitatea în cadrul alianței, pentru un Flanc Estic mai consolidat”, a spus Ilie Bolojan.

Cel de-al doilea avantaj este redat de faptul că împrumutul contractat prin mecanismul SAFE are condiții financiare avantajoase comparativ cu cele de pe piețele internaționale.

„Nu vom putea să reducem cheltuielile pentru apărare în următorii ani, din cauza războiului din Ucraina. De asemenea, nu vom putea evita să ne mai împrumutăm în anii următori, având de acoperit deficitele acumulate în ultimii ani. Pentru acest împrumut, garantat de Comisia Europeană, dobânzile sunt la jumătate față de cele la care ne împrumutăm în prezent, perioada de grație este de 10 ani, iar cea de rambursare de 40 de ani”, a explicat premierul interimar.

Bani pentru autostrăzile din zona Moldovei

Pe de altă parte, un al treilea avantaj în contextul acordului semnat este faptul că vor putea fi finanțate proiecte majore de infrastructură, în special în zona Moldovei.

„Peste 4 miliarde de euro sunt direcționate către tronsoanele de autostradă Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni. Fără acest credit, nu am fi avut finanțare pentru autostrăzile Moldovei. Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar finalizarea lucrărilor la cele două tronsoane va susține dezvoltarea jumătății de nord a României și relațiile economice cu Republica Moldova și Ucraina”, a mai spus Bolojan.

Premierul interimar a mai arătat că acordul prevede condiții privind transferul de tehnologie în țară și integrarea în lanțul valoric al industriei europene de apărare.

„O condiție importantă a contractelor de achiziție este ca mai mult de jumătate dintre componente să fie produse în România. Asta înseamnă transfer de tehnologie, investiții și capacitatea de a asigura mentenanța tehnicii militare în țară”, a adăugat Bolojan.

În privința refacerii industriei de apărare din țară, Ilie Bolojan a subliniat că investițiile vor implica atât companii de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei, cât și firme private românești sau mari producători europeni.

„O parte din investiții se vor realiza prin asocierea cu firmele de stat din subordinea Ministerului Economiei, iar o altă parte cu firme private românești sau prin investițiile directe ale marilor producători europeni în România. Aceste investiții vor pune în valoare vechea bază industrială, care nu era valorificată, și vor crea noi locuri de muncă în zonele unde se vor localiza investițiile. (…) Miza acestui program nu este doar securitatea României, ci și capacitatea noastră de a produce mai mult aici, acasă, în parteneriat cu industria europeană”, a conchis Bolojan.

România are acces la 16,68 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică

Joi, Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a Acordului de împrumut Security Action for Europe – SAFE – cu România, document semnat săptămâna trecută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și transmis ulterior la Bruxelles.

România va avea acces, prin acest acord, la o finanțare europeană de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE, după Polonia, programul fiind destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare.

„SAFE este un instrument european temporar, creat pentru a sprijini statele membre în realizarea unor investiții urgente și majore în apărare, în contextul deteriorării mediului de securitate european. Pentru România, finanțarea reprezintă atât un instrument de securitate, cât și o oportunitate economică: investiții în industrie, infrastructură, tehnologie și capacități strategice”, au spus oficialii Ministerului Finanțelor.

(sursa: Mediafax)