Celebrul actor american Eric Roberts vine în România pentru un film dedicat adolescenților

Actorul american Eric Roberts, nominalizat la Oscar și cunoscut pentru rolurile sale din producții precum Runaway Train, The Dark Knight sau Babylon, vine în România pentru filmările unui nou lungmetraj dedicat adolescenților.

Publicul va avea șansa să îl întâlnească pe Eric Roberts într-un eveniment special organizat la Cinema City AFI Palace Cotroceni, pe data de 23 mai, de la ora 15:00. Actorul va participa la o discuție deschisă despre cariera sa, experiențele de pe platourile de filmare și colaborările sale internaționale.

„Faptul că Eric Roberts a acceptat să joace în lungmetrajul produs de Academia Buftea este cu adevărat o onoare și un prim pas extrem de important pentru producția de film pentru copii și adolescenți din România. Ne-am dorit ca această întâlnire să fie mai mult decât o simplă apariție specială. Este o oportunitate reală pentru tinerii pasionați de cinema să stea față în față cu un actor care a lucrat timp de decenii în industria de la Hollywood și să descopere poveștile din spatele camerelor.”, spune Vlad Ionescu, producător de film și CEO Academia Buftea.

Întâlnirea moderată de actorul Ștefan Iancu este dedicată tinerilor pasionați de film, actorie și storytelling.

„Cred că întâlnirile de genul acesta pot inspira enorm. Nu ai des ocazia să discuți direct cu un actor care a făcut parte dintr-un număr record de producții internaționale și care poate vorbi sincer despre actorie, succes, greșeli și tot ce înseamnă parcursul într-o industrie atât de mare”, declară actorul Ștefan Iancu.

Întâlnirea cu Eric Roberts va începe la ora 15:00 cu o sesiune de meet & greet, unde participanții vor putea face fotografii și interacționa cu actorul, iar de la ora 16:00 publicul este invitat în sală pentru o conversație specială urmată de o sesiune de Q&A.

Accesul se face exclusiv pe bază de bilet, în limita locurilor disponibile, cu un mail de rezervare pe office@academiabuftea.ro. Prețul biletului este 390 lei.

Eric Roberts va juca într-o coproducție Academia Buftea și Abis Studio care se filmează în această perioadă în București. Proiectul aduce în prim-plan o poveste dedicată adolescenților, construită în jurul generației tinere și a provocărilor cu care aceasta se confruntă astăzi., continuând astfel direcția Academiei de a susține și a dezvolta noile generații de actori, regizori și creatori de conținut, prin proiecte cinematografice relevante pentru publicul tânăr.

Academia Buftea este una dintre cele mai mari școli de actorie de film și teatru, dedicate dezvoltării tinerilor în industria de film și televiziune din România, implicând anual peste 800 sute de adolescenți în cursuri, workshop-uri și producții cinematografice.

Întâlnire specială cu actorul american Eric Roberts

Locație: Cinema City AFI Palace Cotroceni

Data: 23.05.2026

Meet & Greet: 15:00

Talk & Q&A: 16:00

Rezervări: office@academiabuftea.ro

Despre Academia Buftea: academiabuftea.ro

Pagini oficiale: Facebook; Instagram; YouTube.