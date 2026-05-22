Aproape 1,2 miliarde de oameni din lume suferă de tulburări mintale

Cele mai frecvente probleme sunt anxietatea și depresia, care au înregistrat și cele mai mari creșteri. Pe locul al treilea se află o categorie de tulburări de personalitate care nu sunt asociate cu alte afecțiuni mintale sau consum de substanțe.

Studiul, publicat în revista The Lancet, analizează date din 204 țări și teritorii și arată că povara tulburărilor mintale a crescut în aproape toate regiunile lumii.

Autorii spun că ne aflăm „într-o etapă tot mai îngrijorătoare” a acestei probleme globale.

Depresia și anxietatea au crescut semnificativ după pandemia de COVID-19 și nu au revenit la nivelurile de dinainte. Anxietatea a atins un vârf în perioada pandemiei și a rămas ridicată până în 2023.

Studiul arată și că femeile sunt, în general, mai afectate de majoritatea tulburărilor mintale, iar vârsta cea mai vulnerabilă este între 15 și 39 de ani. În mod surprinzător, cercetătorii au observat că grupa 15-19 ani a devenit cea mai afectată, lucru care nu se întâmpla în trecut.

Experții spun că această creștere este influențată de mai mulți factori: stres social, instabilitate economică, conflicte, probleme de sănătate, dar și o mai bună diagnosticare și o reducere a stigmatului legat de sănătatea mintală.

Deși accesul la tratament s-a îmbunătățit în unele locuri, autorii avertizează că serviciile de sănătate mintală nu au crescut suficient pentru a ține pasul cu nevoia tot mai mare.

(sursa: Mediafax)