Anunț important pentru pensionari: Când vor fi distribuite pensiile, în iunie 2026

Autoritățile susțin că întârzierile sunt strict logistice și toate drepturile vor fi achitate integral.

Distribuirea pensiilor prin Poșta Română

În mod obișnuit, pensiile sunt distribuite în prima zi a lunii.Însă în iunie 2026, calendarul va fi modificat deoarece 1 iunie este zi liberă legală, fiind celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii.

Astfel, pensionarii care primesc banii în numerar vor începe să încaseze pensiile din 2 iunie. Distribuirea se va desfășura în intervalul 2–15 iunie 2026.

Măsura afectează milioane de beneficiari din întreaga țară care depind de serviciile Poștei Române pentru plata pensiei.

Plata pe card rămâne neschimbată

Pensionarii care au ales plata pensiei pe card bancar nu vor fi afectați de modificările din calendarul de distribuire.

Potrivit informațiilor oficiale, pensiile vor fi virate în conturi pe 12 iunie 2026. Aproximativ 2,5 milioane de pensionari folosesc în prezent sistemul electronic de plată, iar în majoritatea cazurilor banii intră în cont încă din primele ore ale dimineții.

Program special la început de lună

Debutul lunii iunie vine într-un context special din punct de vedere calendaristic. Ziua de 1 iunie este declarată liberă legală, ceea ce va afecta programul instituțiilor publice, al băncilor și al serviciilor poștale.

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii și ai Poștei Române precizează că este vorba despre o reorganizare temporară a activității și dau asigurări că plata pensiilor nu va fi afectată.

Când intră pensiile pentru românii din străinătate

Pentru pensionarii români care locuiesc în afara țării, transferurile internaționale sunt programate în jurul datei de 20 iunie 2026.

Data exactă poate varia în funcție de timpul de procesare al băncilor și de transferurile externe.

Recomandările autorităților pentru pensionari

Autoritățile îi sfătuiesc pe pensionari să urmărească perioada oficială de distribuire și să nu se alarmeze dacă pensia nu ajunge în primele zile ale lunii.

În situațiile în care livrarea la domiciliu nu poate fi efectuată, sumele vor putea fi ridicate ulterior de la oficiile poștale, potrivit stiripesurse.ro.