Adrian Câciu (PSD): În sfârșit, prezintă datele reale despre datorie publică

Deputatul Adrian Câciu a reacționat după ce Ministerul de Finanțe a publicat cu întârziere situația datoriei publice a României la noiembrie 2025. Datele oficiale arată că datoria publică a depășit pragul psihologic de 60% din PIB, confirmând avertismentele repetate ale parlamentarului.

„Hai că, ușor, ușor, ne dau dreptate și prezintă, în sfârșit, datele reale despre economie. Urmează să vedem dacă au curajul să recunoască și realitatea privind deficitul și banii din PNRR. Nu știu dacă ați observat, dar unii politicieni eșuați, respinși de popor, ajunși miniștri, au un limbaj suburban, deși se declară elitiști și își etalează școlile făcute. Cum spunea bunicul meu, țărăn de-al nostru, român și oltean get-beget: degeaba ai școala dacă ești nesimțit!”, afirmă el într-o postare pe Facebook.

Câciu a atras atenția asupra importanței transparenței și a recunoașterii problemelor reale:

„După ce spumegă și jignesc, ajung să ne dea dreptate. Nu pentru că ar vrea, ci pentru că îi ajunge realitatea din urmă. Iar realitatea este că, dacă nu se trezesc și nu aduc banii din PNRR, România nu va putea închide anul 2026 cu un deficit de 6,2%. Ei nu trebuie să o ia personal. Trebuie să spună unde sunt blocaje, sincope și să solicite sprijin.”

În ceea ce privește fondurile europene, deputatul a subliniat situația PNRR:

„Cererea de plată nr. 4 din PNRR, care ar trebui să fie încasată cel mai devreme în luna mai 2026, este de fapt blocată, potrivit unor surse de la Comisia Europeană. Este esențial să se accelereze absorbția acestor fonduri, altfel obiectivele bugetare nu pot fi respectate”.

Datoria publică a României a trecut bariera de 60% din PIB, prag care este considerat critic și, de altfel, este un angajament al României în fața Uniunii Europene, prin tratatele de aderare.

Acest prag obligă, prin lege, Guvernul și Parlamentul României să ia măsuri de reducere a datoriei publice.

Ministerul Finanțelor a publicat, luni, rapoartele despre datoria publică în lunile octombrie și noiembrie. Cifrele arată că guvernul Bolojan a adăugat 81 mld. lei la datoria publică, de când a preluat mandatul. Datoria publică totala la final de noiembrie era de 1.121 mld lei, pe când la final de iunie 2025, era de 1.040 mld. lei. Practic, abia acum a ieșit la iveală că datoria României a spart pragul de 60% din PIB încă din octombrie 2025.

