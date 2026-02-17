Călin Georgescu, autografe la controlul judiciar

Călin Georgescu a venit să semneze controlul judiciar, la fel ca în fiecare marți. El a fost așteptat de mai multe persoane - unele venite cu copiii - care i-au oferit flori și i-au ceerut autografe.

În același timp, Giorgiu Coman, avocatul lui Călin Georgescu, a declarat la Realitatea TV, că se așteaptă ca instanța să decidă, miercuri, ridicarea acestei măsuri preventive,

„Din punctul meu de vedere, dacă lucrurile ar fi respectate, ad literam și mă refer la rolul activ al judecătorului în aflarea adevărului în procesul penal, atunci mâine (miercuri - n.r.) ar trebuit ridicată această măsură pentru domnul Călin Georgescu, care oricum este plimbat de la instanță la poliție și de la poliție la instanță, fără ca să existe niciun fel de dovadă. Domnul Călin Georgescu nu a devalizat România, domnul Călin Georgescu nu a folosit niciodată bani din banii publici, iar acest element, această acuzație care ar fi propagat fel și fel de lucruri și aspecte legionare, nu stă - din punctul meu de vedere - în picioare, pentru că a citi din Biblie și a da citate din Biblie nu înseamnă că faci propagandă legionară”, spune Coman.

Avocatul afirmă să „sistemului îi este frică” de Călin Georgescu, „pentru că poate coaliza în jurul dumnealui foarte mulți români și dacă coroborăm chestiunea aceasta cu raportul care a fost prezentat în Senatul Statelor Unite, ne dăm foarte simplu răspunsul de ce sistemlui îi este frică de domnul Călin Georgescu”.

„Am încredere în judecători că mâine (miercuri - n.r.) poate că s-au aplecat mai mult asupra a ceea ce este în dosar, poate că au citit mai bine dosarul, poate că și-au dat și ei seama că este un moment extrem de potrivit ca puterea judecătorească să fie de partea dreptății, de partea constituțională a lucrurilor, să respecte cadrul legal și să ridice această nedreptate împotriva acestui om care, nevinovat, este supus unui oprobiu din partea celor care sunt la butoane cu un singur scop: cu scopul de a slăbi mișcarea suveranită și de a pune într-un con de umbră că uite ce propagandă legionară face Călin Georgescu”, a mai spus avocatul.

Procurorii au anunțat pe 26 februarie 2025 punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Călin Georgescu. Lista acuzațiilor include instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații privind finanțarea campaniei electorale și declarațiile de avere. Dosarul cuprinde și alte capete de acuzare, precum inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup, promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război sau de genocid, dar și promovarea publică a unor idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe ori antisemite.

„Nu este o recesiune tehnică, poate un dezastru tehnic”

Călin Georgescu a transmis un mesaj dur împotriva „modelului economic neoliberal adoptat” de România. În discursul său, la ieșirea de la semnarea controlului judiciar, a comparat situația actuală cu o casă în flăcări despre care se spune că „nu este nimic grav, este doar un incendiu tehnic”.

„România astăzi nu trăiește o simplă recesiune”, a declarat marți Georgescu, la secția de Poliție unde semnează săptămânal controlul judiciar. El descrie situația ca fiind „rezultatul dezastruos, de altfel inevitabil, al aplicării unui model economic neoliberal globalist, bazat pe datorie, pe vânzarea resurselor și pe distrugerea producției”.

„Nu este o recesiune tehnică, poate un dezastru tehnic, adică o iresponsabilitate administrativă”, a continuat el. Georgescu acuză „acțiuni financiare fără scop, fără program, total iresponsabil împotriva poporului român”.

„Acest model neoliberal revenit este un model extractiv, care este în plină prăbușire astăzi și care a fost adoptat de către clasa politică românească în decembrie 1989”, a explicat Georgescu.

„Ni s-a promis dezvoltare și am primit datorii, dependență și sărăcie. Astăzi, după 35 de ani pe baza acestui model extractiv și distrugător de vieți, statul român este un stat sărac, slab și înapoiat”.

Georgescu spune că alternativă este: „Ieșirea nu este prin austeritate, care este total nefondată, ci printr-o revoluție a prosperității pe care o aplicăm doar prin economia reală și prin muncă productivă”.

„Hrană, Apă, Energie” este singura soluție pentru România, afirmă acesta. „Acest model economic productiv nu este o alternativă printre multe altele. Este singura soluție pentru România ca să devină o țară liberă și prosperă”.

„România trebuie să redevină o națiune care produce și nu o piață care consumă ce produc alții. Independența noastră economică, prosperitatea națiunii trece prin capacitatea noastră de a produce și de a ne finanța singuri”.

Georgescu încheie cu un apel la valorile tradiționale: „Trebuie să ne reîntoarcem la valorile milenare care ne-au ținut uniți și ne-au făcut puternici ca națiune. Dumnezeu, patrie, familie și onoare”.

(sursa: Mediafax)