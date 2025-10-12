Când va avea loc Congresul PSD. Candidații la președinția partidului

Congresul PSD ar urma să aibă loc pe 7 noiembrie, au spus surse din partid pentru G4Media.

Decizia finală privind data sigură a evenimentul se așteaptă la ședința conducerii PSD de luni. La Congres, delegații vor alege președintele, secretarul general, prim-vicepreședinții și vicepreședinții partidului.

Cine sunt candidații

Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al partidului, și-a anunțat candidatura. Până acum, singurul membru PSD care și-a manifestat intenția de a-l contracara pe acesta este Titus Corlățean, fost ministru de Externe.

Corlățean este un personaj din mediul politic cunoscut pentru ideologia sa conservatoare.

Titus Corlățean a anunțat, în vară, că va candida pentru funcția de președinte al PSD la congresul care urmează să fie organizat în toamna aceasta. El a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

Senatorul PSD afirma tot în vară că partidul riscă să ajungă o formaţiune „balama”, de 10%, care să fie utilă guvernărilor de dreapta, precizând că Sorin Grindeanu ar trebui să facă un pas în spate, întrucât a condus PSD alături de Marcel Ciolacu.

Sorin Grindeanu ar vrea ca votul pentru viitorii membri ai echipei de conducere să fie pe liste, nu individual.

Potrivit acelorași surse, pe lista lui Sorin Grindeanu ar urma să se afle Claudiu Manda - secretar general, Lia Olguța Vasilescu (primăriță a municipiului Craiova) și Victor Negrescu (vicepreședinte al Parlamentului European) - prim-vicepreședinți.

Președinții PSD

Ion Iliescu – 1992–1996

Primul lider al Frontului Democrat al Salvării Naționale (FDSN), formațiune care a devenit ulterior PDSR, apoi PSD.

A fost și președinte al României (1990–1996, 2000–2004).

Adrian Năstase – 2001–2005

A condus partidul în perioada de guvernare (2000–2004).

A fost prim-ministru al României

Mircea Geoană – 2005–2010

A preluat conducerea după alegerile interne din 2005.

A fost candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2009, pierdute la limită în fața lui Traian Băsescu.

Victor Ponta – 2010–2015

A devenit lider la doar 37 de ani.

A fost prim-ministru între 2012 și 2015.

Liviu Dragnea – 2015–2019

A condus partidul în perioada guvernărilor PSD după 2016.

A fost condamnat definitiv în 2019 și înlăturat din funcție.

Viorica Dăncilă – 2019–2020

Prima femeie președinte al PSD și prima femeie prim-ministru al României.

A pierdut alegerile prezidențiale din 2019.

Marcel Ciolacu – 2020–prezent

A fost ales președinte în 2020, după o perioadă de interimat.

Din 2023, a ocupat funcția de prim-ministru al României până la demisia din acest an.