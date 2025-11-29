Drulă despre demisia lui Moșteanu: A făcut un gest de onoare care cred că e de apreciat

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a susținut sâmbătă după-amiază o conferință de presă, inițial amânată din cauza unor probleme de sănătate.

Candidatul USR a fost întrebat despre demisia colegului său de partid, Ionuț Moșteanu, din funcția de ministru al Apărării. Drulă a declarat că acesta „a făcut un gest de onoare care cred că e de apreciat. Și-a asumat într-un mod deschis o greșeală din trecut, și a făcut un gest pe care îl vedem rar în politica românească”.

El a făcut o paralelă cu un alt moment politic, amintind de cazul premierului Nicolae Ciucă, care a fost descoperit că a plagiat la teza sa de doctorat, conform unei anchete PressOne din 2022.

„Apropo de asta, dacă-mi permiteți o secundă, că mi-am adus aminte de un moment, mai țineți minte când a dezvăluit doamna Emilia Șercan plagiatul domnului Ciucă? În momentul acela eu, un om cu bun simț, am crezut că cariera domnului Ciucă se termină și că a doua zi își va da demisia din funcția de premier”, a spus Drulă.

Despre speculațiile potrivit cărora ar fi putut prelua conducerea Ministerului Apărării după demisia lui Moșteanu, ceea ce ar fi presupus să renunțe la candidatura de acum, Drulă a negat.

„Absolut exclus. Singurul scenariu pe care îl iau în calcul este câștigarea alegerilor din 7 decembrie de săptămâna viitoare. Dar ca să nu fie niciun fel de speculație, nu voi fi nici acum, nici vreodată Ministrul Apărării.”, a spus acesta.

Cătălin Drulă a evitat să comenteze dacă Ionuț Moșteanu își va mai continua cariera în politică, după scandalul recent privind CV-ul său. „Nu pot să iau eu decizii în numele altcuiva.”, a spus Drulă.