Ce spune Nicușor Dan despre probabilitatea desemnării unui premier tehnocrat?

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți dacă ia în calcul varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format din tehnocrați.

„Este un scenariu care are șanse”, a spus Dan.

Întrebat dacă se gândește la un nume de premier tehnocrat, Dan a răspuns: „În mintea mea, da! Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”.