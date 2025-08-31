Ce spune Nicușor Dan despre propunerile pentru conducerea serviciilor de informații SRI și SIE

„Până în momentul în care va exista o înțelegere între mine și majoritatea parlamentară suntem la nivel de speculații", a declarat Dan la Chișinău, răspunzând întrebărilor presei.

Edilul nu a dorit să ofere detalii despre eventualele negocieri din culise, menționând că nu va face publice informații până la finalizarea discuțiilor cu majoritatea parlamentară.

„Până atunci nu o să aveți informații despre ce am discutat în culise", a precizat acesta.

Nicușor Dan a subliniat importanța stabilității pentru România, avertizând că țara nu își poate permite să intre în jocuri politice în care „președintele face o propunere, Parlamentul respinge".