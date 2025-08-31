x close
Ce spune Nicușor Dan despre propunerile pentru conducerea serviciilor de informații SRI și SIE

31 Aug 2025
Președintele Nicușor Dan a refuzat să se pronunțe asupra numelor vehiculate pentru conducerea serviciilor de informații SRI și SIE, susținând că orice discuție rămâne speculativă până la atingerea unui acord cu majoritatea parlamentară.

„Până în momentul în care va exista o înțelegere între mine și majoritatea parlamentară suntem la nivel de speculații", a declarat Dan la Chișinău, răspunzând întrebărilor presei.

Edilul nu a dorit să ofere detalii despre eventualele negocieri din culise, menționând că nu va face publice informații până la finalizarea discuțiilor cu majoritatea parlamentară.

„Până atunci nu o să aveți informații despre ce am discutat în culise", a precizat acesta.

Nicușor Dan a subliniat importanța stabilității pentru România, avertizând că țara nu își poate permite să intre în jocuri politice în care „președintele face o propunere, Parlamentul respinge".

