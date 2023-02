Ciolacu, despre Bâstroe: Eu nu am fost informat nici de MAE, nici de nimeni altcineva

„Nu vorbim aici de campanie electorală. Și eu ca și român, nu ca politician, sunt îngrijorat, mai ales că este un subiect care afectează una dintre bijuteriile nu numai ale României, ci ale Europei și ale întregii lumi. Protejarea Deltei Dunării este un lucru care nu se negociază. (...) Avem datoria de a proteja Delta Dunării. În ceea ce privește delictul de opinie, cred că am depășit acest moment în România”, spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că „asta nu înseamnă că România nu are datoria ca în continuare să ajute umanitar, economic și militar Ucraina, până când Ucraina va câștiga războiul în fața unui agresor cum este Rusia”.

„Sunt două lucruri total distincte și cred că discursul public al fiecăruia dintre noi trebuie să să încadreze în acești parametri. Vă reamintesc că România va fi în viitor unul dintre cei mai importanți stâlpi în reconstrucția Ucrainei. Este o realitate faptul că în acest moment canalul Bâstroe are o adâncime de peste 7 metri și într-un fel se schimbă fluxul pe Dunăre. (...) Sunt total de acord cu domnul președinte (referitor la experți - n.r.), dar ne-am câștigat cu toții dreptul de a avea o opinie și a trage un semnal de alarmă când acest lucru este public. La toate televiziunile, tot ce înseamnă social- media se vorbea despre acest lucru și oamenii așteaptă de la noi, politicienii, să avem o reacție, nu să ne ascundem sau să spunem că trăim într-o nebuloasă. Sunt ferm convins că domnul președinte Klaus Iohannis este cel mai informat om din România, pentru că este președintele României și este îndreptățit, până la urmă. Eu nu am fost informat nici de MAE, nici de nimeni altcineva. Semnalul a venit din mass-media și pe urmă am încercat de la colegii mei să aflu mai multe detalii. În momentul în care nu există o informare oficială... vremelnic ocup funcția de președinte al Camerei, cred că ar fi trebuit să cunoaștem mai mult din acest aspect, dar avem și dreptul la propria opinie. Asta nu e o opinie că creăm un conflict sau suntem pro ruși, că deja există un semnal de alarmă în privința adâncimii Canalului Bâstroe și încălcarea unor acorduri internaționale. Părerea mea este că românilor trebuie să le spunem întotdeauna adevărul și să explicăm, de ce este necesar ca pentru o perioadă limitată, să fie această adâncime pe Canalul Bâstroe, ce umrează în viitor, fiind că așa se face politică”, încheie Ciolacu.

Ucrainenii au solicitat discuții la nivel de experți și cu Ministerul Transporturilor, și cu Ministerul Mediului, și pe alte paliere. Aceste discuții nu au avut loc, dar ai noștri inflamați și hotărâți fac afirmații care nu au încă un fundament dovedit, spune Klaus Iohannis despre cazul Bâstroe. Acesta spune că situația trebuie verificată la fața locului, împreună cu partea ucraineană.

„Ucrainenii au solicitat să existe discuții la nivel de experți și cu Ministerul Transporturilor, și cu Ministerul Mediului, și pe alte paliere. Aceste discuții nu au avut loc, dar ai noștri inflamați și hotărâți fac afirmații care nu au încă un fundament dovedit. Ucrainenii afirmă că ei draghează pentru întreținere și nu pentru altceva, acuma dacă este așa sau nu e bine să se verifice, dar cred că este bine să se verifice împreună cu ei, până la urmă este teritoriu național ucrainean, și cred că este foarte bine ca politicienii noștri înainte să țină discursuri inflamate să lase experții să vadă ce se întâmplă real acolo, dacă se respectă sau nu legislația internațională, să se discute în bilateral, dar și cu CE pentru a lua măsurile care se impun”, a mai spus șeful statului.

(sursa: Mediafax)