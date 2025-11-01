Ciprian Ciucu dezminte zvonurile privind o retragere din cursa electorală: Nu, nu mă retrag!

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal și candidat în alegerile locale, a reacționat ferm la informațiile apărute „pe surse”, potrivit cărora s-ar retrage din competiția electorală.

„Nu, nu mă retrag!”, a transmis Ciucu într-o postare pe Facebook, adăugând că astfel de știri false fac parte dintr-o strategie de manipulare menită să-i afecteze campania.

„În loc să-mi văd de campania mea și de programul pentru dumneavoastră, sunt nevoit să ies să contracarez știrile pe surse, cea mai perversă formă de manipulare de astăzi. Nu sunt genul care doar stă să încaseze. Odată cu răspunsul meu, îi și expun”, a scris liberalul.

Ciucu a explicat că scopul acestor dezinformări ar fi să-l plaseze artificial „pe locul trei în percepția electoratului”, pentru a fi presat să se retragă „în favoarea lui Cătălin”.

El a respins și speculațiile potrivit cărora USR s-ar afla în spatele acestor zvonuri, precizând că „nu din acel laborator vin știrile false”.

„Polymarket le stătea în gât, pentru că era o măsurătoare obiectivă, greu de manipulat. Cum nu au putut veni rapid cu sondaje care să-l pună pe Cătălin pe primul loc, au inventat știrea că Ciucu s-a înțeles cu Drulă și se va retrage. Dezmint!”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

În final, Ciucu a făcut apel la o campanie „decentă”, bazată pe „viziuni, soluții realiste și dezbateri între candidați”, exprimându-și speranța că „faza de haiducie” din campania electorală va fi depășită.

