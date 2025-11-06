Ciucu: Nu mă văd președinte. Îmi plac funcțiile executive, mai mult de 10-12 ani nu stau în politică

Întrebat dacă există un candidat la care se gândește pentru Sectorul 6, pe care l-ar lăsa în urmă dacă ar câștiga, Ciucu a răspuns fără ezitare: „Din fericire, da, este, cred că sunt singur în această postură, pot să îl recomand pe viceprimarul Paul Moldovan, care este un om integru, un om supercompetent, am mare încredere în el”.

Referitor la o întrebare despre un posibil traseu către Cotroceni - având în vedere că doi foști primari ai Capitalei au ajuns președinți ai României - Ciucu a spus: „Cea mai mare onoare pe care pot să o am este să fiu primarul Bucureștiului. Și vreau să fac din București proiectul vieții mele, așa cum am făcut până acum din vestul Bucureștiului, în sectorul 6”.

Candidatul PNL a explicat că le propune bucureștenilor „un parteneriat pentru cel puțin șase ani de acum înainte, astfel încât să pun ordine în primărie și în oraș", vizând rezultate semnificative la nivelul Capitalei, similare cu cele din Sectorul 6, și „pe 10 ani astfel încât Bucureștiul să fie bine pus la punct”.

Întrebat dacă s-a gândit vreodată la un traseu către Cotroceni, Ciprian Ciucu a spus: „Eu vă zic sincer acum, nu știu cum o să sune asta la televizor, eu mai mult de 10-12 ani nu mai vreau să stau prin politică. Adică nu sunt genul care să-mi doresc puterea de dragul puterii, doresc puterea ca să pot face ceva în orașul pe care-l iubesc. Mai sunt și alte lucruri de făcut decât politică și nu mă văd președinte, vă zic sincer”.

Explicându-și opțiunile de carieră, Ciucu a declarat: „Mie îmi plac funcțiile executive mai degrabă, acestea mă motivează, procesele de management pe care le stăpânesc, chiar și teoria îmi place foarte mult, pentru că practică fără teorie este un nonsens. Am aplicat concepte, îmi place să lucrez și să văd lucruri efective care cresc din munca echipei mele”.

„Deci e foarte puțin probabil să-mi doresc să fiu președintele României, bine, și aceasta este o onoare foarte mare, dar nu este...”, a conchis candidatul PNL.

