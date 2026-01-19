x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Coaliție: Guvernul își asumă răspunderea pe reforma administrației și relansarea economică - surse

Coaliție: Guvernul își asumă răspunderea pe reforma administrației și relansarea economică - surse

de Redacția Jurnalul    |    19 Ian 2026   •   18:15
Coaliție: Guvernul își asumă răspunderea pe reforma administrației și relansarea economică - surse
Sursa foto: gov.roCoaliția de guvernare a decis, în ședința de luni, să meargă pe varianta angajării răspunderii Guvernului pentru un pachet amplu de măsuri privind reforma administrației publice

Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament pe pachetul de reformă a administrației și pe măsurile de relansare economică, iar coaliția a decis înființarea unui comitet special pentru bugetul pe 2026, potrivit unor surse MEDIAFAX.

Coaliția de guvernare a decis, în ședința de luni, să meargă pe varianta angajării răspunderii Guvernului pentru un pachet amplu de măsuri privind reforma administrației publice, la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Potrivit surselor, partenerii de guvernare au convenit ca angajarea răspunderii să se facă pe proiecte de lege separate, după modelul precedentelor proceduri, pentru a evita blocajele în cazul în care unul dintre pachete ar putea fi contestat la Curtea Constituțională.

În ceea ce privește bugetul de stat pe 2026, discuțiile au fost dominate de nemulțumirile legate de intenția premierului Ilie Bolojan de a reduce sumele alocate autorităților locale din cotele defalcate din TVA și impozitul pe venit, comparativ cu anul 2025.

Pentru a gestiona acest conflict, coaliția a decis constituirea unui comitet special, coordonat de vicepremierul Tanczos Barna, din care vor face parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai fiecărui partid din coaliție (maximum patru membri) și reprezentanți ai primarilor de municipii, orașe și comune.

PSD a cerut insistent formarea acestui comitet, considerând că reducerea cotelor defalcate ar forța administrațiile locale să se autofinanțeze, în condițiile în care multe dintre ele abia reușesc să acopere cheltuielile curente, mai spun sursele MEDIAFAX.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: coalitie reforma administratie relansarea economica
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri