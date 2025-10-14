Ce șanse are coaliția să reziste și motivele pentru care s-ar rupe. Răspunsul Olguței Vasilescu

Vasilescu a fost întrebată, la Antena 3 CNN ce șanse dă ca această coaliție să continue încă un an de aici, încolo.

„Șanse mari”, spune Vasilescu. „Nu există altă variantă decât această coaliție. Discutăm în contradictoriu pentru că noi avem niște teme pentru care ne-am bătut în campania electorală și care trebuie puse în aplicare, așa cum este de exemplu această relansare economică pe care noi o propunem. Pentru că nu poți să pui doar bici, bici, bici pe populație”.

Întrebată, în continuare, ce se întâmplă dacă dorința PSD nu este ascultată, Lia Olguța Vasilescu a spus că „în acest caz, în mod sigur, ne vom retrage din această coaliție. Adică dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, sigur ne vom retrage din coaliție. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ăsta este și scopul unei coaliții. Să vină mai multe idei, să rămână cele mai bune. Chiar dacă mai cedează unul, mai cedează altul. Așa se întâmplă”.

Întrebată, pe scară de la 1 la 10, ce șanse îi dă lui Ilie Bolojan să rămână în continuare premier cât durează coaliția, Vasilescu a spus că dacă va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier. „Dacă nu, probabil că partidul se va retrage în opoziție”.

„Acum depinde ce își doresc. Sigur, o variantă de guvernare fără PSD nu se poate”, mai spuen Vasilescu.

Un alt motiv pentru care PSD s-ar retrage din coaliție este legat de cazul în care s-ar forma o coaliție „mai mică” în coaliția „mare”, din PNL și USR pentru Primăria Capitalei.

„Aici este vorba despre un acord politic. În primul rând, dacă suntem într-o coaliție, fie avem un candidat comun al coaliției, fiecare partid, fie fiecare partid candidează singur. Adică nu poți să ai o mini coaliție în interiorul coaliției. Și atunci am spus că nu putem să mergem pe balada Miorița cu Baciul ungurean și cu cel vrâncean să se unească ca să-l omoare pe Baciul moldovean. Și dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu m-ar fi niciun fel de problemă de înțelegere. Nu este corect, evident (ca PNL și USR să aibă un candidat comun). „(Dacă se întâmplă lucrul ăsta - n.r.) probabil se va rupe coaliția. Probabil, mai mult ca sigur. Asta înseamnă că s-a format o altă coaliție în interiorul coaliției. Ceea ce nu este corect față de partele lor”, afirmă Vasilescu.

Primarul Craiovei afirmă că PSD nu are o problemă cu data alegerilor pentru Primăria Capitalei, care pot „să fie și mâine”: „Dar trebuie să stabilim în cadrul coaliției un protocol foarte clar. Nu depinde de noi, pentru că noi ne-am precizat foarte clar poziția. Nu are nicio legătură cu ceea ce ne dorim noi. Noi dorim mâine alegeri. N-avem nicio problemă din punctul acesta de vedere. Dar dacă vin cu o mini coaliție în cadrul coaliției, atunci da, este o problemă”.

(sursa: Mediafax)

Laura Buciu, laura.buciu@mediafax.ro

Keywords:COALIȚIE, VASILESCI