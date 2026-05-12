Consultări decisive la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan impune condiții dure pentru noul premier

de Redacția Jurnalul    |    12 Mai 2026   •   10:50
Nicușor Dan exclude varianta alegerilor anticipate și ar putea accepta un premier tehnocrat.

Președintele României, Nicușor Dan, pune câteva condiții înainte de consultările de la Palatul Cotroceni privitoare la desemnare noului premier. Acesta a anunțat și ce se va întâmpla cu AUR. Consultările vor avea loc joi sau luni.

Șeful statului a anunțat, marți, că delegațiile care vin la Palatul Cotroceni pentru consultări trebuie să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și elemente compatibile de program.

Cu titlu generic, solicitarea mea pe care o să am cu toate delegațiile cu care ne vom întâlni pentru fiecare propunere de guvern, dacă are sau nu are negociată deja o majoritate. (...) Ce vreau eu să obținem, o propunere de premier cu elemente compatibile de program pe problemele esențiale”, a explicat acesta.

Președintele a avertizat că nu este dispus să facă experimente politice.

Mă aștept ca partidele să-și păstreze opțiunile expuse în spațiul public... variante sunt relativ puține, eu nu o să fac experimente, nu e bine pentru România”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan va avea doar consultări de formă cu AUR

El a spus că va chema AUR la consultări dar va desemna un premier pro-occidental

Evident, la consultările formale o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că exclude varianta alegerilor anticipate și ar putea accepta un premier tehnocrat.

