Consultări decisive la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan impune condiții dure pentru noul premier

Șeful statului a anunțat, marți, că delegațiile care vin la Palatul Cotroceni pentru consultări trebuie să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și elemente compatibile de program.

„Cu titlu generic, solicitarea mea pe care o să am cu toate delegațiile cu care ne vom întâlni pentru fiecare propunere de guvern, dacă are sau nu are negociată deja o majoritate. (...) Ce vreau eu să obținem, o propunere de premier cu elemente compatibile de program pe problemele esențiale”, a explicat acesta.

Președintele a avertizat că nu este dispus să facă experimente politice.

„Mă aștept ca partidele să-și păstreze opțiunile expuse în spațiul public... variante sunt relativ puține, eu nu o să fac experimente, nu e bine pentru România”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan va avea doar consultări de formă cu AUR

El a spus că va chema AUR la consultări dar va desemna un premier pro-occidental

„Evident, la consultările formale o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că exclude varianta alegerilor anticipate și ar putea accepta un premier tehnocrat.