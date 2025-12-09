Cât au cheltuit partidele pentru primii patru clasați la scrutinul pentru funcția de primar general

Suma cea mai mare a fost cheltuită de către PNL, pentru candidatura lui Ciprian Ciucu. A doua sumă ca mărime a fost cheltuită de către PSD, pentru Daniel Băluță. USR a operat cheltuieli electorale pentru candidatul perdant Cătălin Drulă, care se clasează pe a treia poziție a plăților efectuate. Cei mai puțini bani au fost plătiți de către AUR, care a susținut candidatura Ancăi Alexandrescu.

Documentele oficiale ale Autorității Electorale Permanente, centralizate odată cu încheierea campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 infirmă afirmațiile unora dintre candidați, care au precizat, în timpul perioadei electorale, că alți competitori au efectuat cheltuieli electorale mai mari decât ei.

AEP a publicat centralizatorul privind declararea cheltuielilor electorale pentru alegerile locale parțiale, care cuprinde și cheltuielile făcute de partidele politice pentru scrutinul electoral din municipiul București. Conform acestui centralizator, Partidul Național Liberal, care a susținut candidatura lui Ciprian Ciucu pentru funcția de primar general al Capitalei, a cheltuit, doar la București, suma de 770.461,68 de lei, aceasta fiind și cea mai mare sumă raportată de competitorii electorali.

Este vorba de câteva zeci de plăți efectuate pentru producția și difuzarea de materiale de propagandă electorală online, pentru tipărirea de broșuri, afișe și pliante, precum și pentru alte tipărituri, pentru achitarea serviciilor prestate de mandatarii financiari sau de contabili autorizați, pentru achitarea unor cercetări sociologice și pe alte servicii.

Raportat la cele 211.562 de voturi obținute de Ciprian Ciucu, aceste cheltuieli reprezintă un „cost” de 3,68 de lei pentru fiecare din aceste voturi.

Nu lipsește nici compania folosită la prezidențialele anulate din 2024

Conformn acestui document, pe lista plăților efectuate de PNL se află și o plată de 18.000 de lei, reprezentând contravaloarea unor servicii prestate de către compania SC Kensington Communication SRL. Este vorba despre compania folosită de formațiunea liberală și în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale anulate din toamna anului 2024, angajată de PNL pentru susținerea candidaturii lui Nicolae Ciucă.

Kensington Communication SRL este firma care apare într-o investigație jurnalistică a celor de la „Snoop.ro” și care ar fi cooptat 130 de influenceri de pe platforma Fame Up, aplicația electronică de unde au fost plătiți creatorii de conținut de pe TikTok.

Campania respectivă s-a numit „#echilibrusiseriozitate”, ulterior fiind schimbată în „echilibrusiverticalitate”, sloganul electronic folosit pentru promovarea lui Călin Georgescu. Compania a susținut că denimirea campaniei a fost schimbată fără acordul ei.

Diferențe uriașe de plăți între locurile 2 și 3

A doua cea mai consistentă cheltuială efectuată pentru scrutinul electoral din București a fost suportată de către Partidul Social Democrat. Potrivit documentelor furnizate de AEP, PSD a cheltuit 656.349,37 de lei. Având în vedere că Daniel Băluță, candidatul acestei formațiuni la funcția de primar general al Capitalei, s-a clasat pe locul al treilea, cu 120.001 voturi, înseamnă că fiecare dintre aceste voturi a costat 5,47 lei.

Majoritatea cheltuielilor suportate de PSD au constat în plăți pentru servicii de propagandă electorală online, pliante, afișe, sondaje de opinie și servicii conexe operațiunilor electorale.

În ceea ce o privește pe candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de Alianța Dreptate pentru București și AUR, cheltuielile electorale suportate de aceste formațiuni, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, s-au ridicat la suma de 249.030,01 lei.

Cea mai consistentă sumă, 200.025,01 lei, a mers pe pliante și afișe electorale și a fost achitată către compania Athos Tipografia SRL. De asemenea, s-au mai cheltuit 49.005 lei pentru servicii ale mandatarului financiar și au fost achitate către SC OMF Accounting Services SRL.

Din acest punct de vedere, campania Ancăi Alexandrescu a fost cea mai ieftină, din calupul celor patru cel mai bine clasați candidați, generând, raportat la voturile obținute, „costuri” de 1,94 lei per vot.

USR a „plătit” câte 5,42 de lei pentru fiecare vot care l-a dus pe Drulă pe locul patru

Cu cel mai dezastruos rezultat, dacă este să ținem cont de nivelul așteptărilor, obținut la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, Uniunea Salvați România a efectuat, pentru candidatul Cătălin Drulă, a treia cea mai consistentă cheltuială electorală. Suma raportată la AEP de către USR se ridică la 440.634,01 lei. Raportată la numărul voturilor obținute de Cătălin Drulă, suma înseamnă o „cheltuială” de 5,42 de lei pentru fiecare vot.

De altfel, Cătălin Drulă nu a contribuit cu nicio sumă de bani la finanțarea campaniei sale electorale, toate costurile fiind suportate de partid.

Cei mai mulți bani s-au dus pe propaganda electorală online. O sumă importantă, însă, de 98.400 de lei, a fost cheltuită pe pliante și achitată companiei Agile Consulting & Services SRL. Tot pe afișe și broșuri s-au făcut plăți interesante și către alte companii.

USR a achitat 60.500 de lei către Cordian Contab SRL pentru servicii de mandatar financiar, dar și 61.613 lei către un institut de cercetări sociologice.