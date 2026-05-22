Antonescu îl desființează pe Bolojan: „Liderul userismului și haștagismului!”

Fostul lider liberal a afirmat că actualul PNL „nu mai există” și că partidul este dominat de grupări și influențe din afara formațiunii tradiționale.

Crin Antonescu: „Partidul Național Liberal nu mai există”

„Am fost președinte al fostului Partid Național Liberal. După părerea mea, în fapt, Partidul Național Liberal nu mai există”, a declarat Crin Antonescu.

Acesta a criticat dur actuala conducere liberală și modul în care partidul s-a raportat la guvernarea coordonată de Ilie Bolojan.

„Există o adunătură de cetățeni care își imaginează că guvernează sau că au guvernat până la moțiunea de cenzură”, a spus fostul lider PNL.

Atac la adresa lui Ilie Bolojan și a conducerii PNL

Antonescu susține că adevărata putere din Guvern a fost concentrată în jurul lui Ilie Bolojan și al unor persoane venite din afara nucleului tradițional liberal.

„A intrat domnul Bolojan și a rămas în structura guvernamentală a lui Cătălin Predoiu. Restul, oamenii cu care a guvernat pe numele PNL domnul Bolojan sunt din cu totul altă direcție și cu totul alte grupări”, a afirmat acesta.

Printre numele invocate de fostul lider liberal se află Alina Gorghiu, Dragoș Pîslaru și Daniel David.

Antonescu: PNL și-a pierdut identitatea

Crin Antonescu afirmă că de mai mulți ani caută „o urmă de identitate” în partid, fără să o mai găsească.

„Nu am mai găsit, deși am căutat cu disperare, o urmă de identitate, o urmă de consistență ca partid”, a declarat acesta.

Fostul lider liberal a ironizat și sprijinul acordat lui Ilie Bolojan în interiorul partidului, spunând că liberalii „și-au găsit un Mesia”.

„S-a găsit acum un Mesia, cum l-au găsit alții pe Georgescu, l-a găsit PNL-ul”, a spus Antonescu.

Critici privind modul de funcționare al partidului

În timpul emisiunii, realizatorul a remarcat faptul că inclusiv lideri din PNL ar fi aflat deciziile guvernamentale din presă sau de pe rețelele de socializare și că partidul nu a reacționat la numirile făcute de premier.

Crin Antonescu a declarat că nu poate „plânge de milă” liderilor liberali, în condițiile în care partidul se află la guvernare de aproximativ șapte ani.

„Au guvernat cu Orban, cu Cîțu, cu Ciucă, cu Ciolacu și acum, într-un fel, cu Bolojan”, a afirmat fostul președinte PNL.

Antonescu: Bolojan este liderul userismului și haștagismului

În final, Crin Antonescu a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa actualei conduceri liberale.

„Domnul Bolojan este liderul userismului și haștagismului în general, iar Partidul Național Liberal este transformat într-o anexă”, a declarat acesta, acuzând partidul că acceptă fără reacție actuala direcție politică.

(sursa: Mediafax)