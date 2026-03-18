Criză majoră în sectorul laptelui: fermierii români, împinși spre faliment în timp ce prețurile cresc la raft

Semnalul de alarmă vine din partea PUSL, care avertizează că lipsa capacităților interne de procesare și dependența de intermediari creează un dezechilibru major în lanțul comercial. În paralel, importurile masive – care acoperă deja peste jumătate din consumul național – pun o presiune suplimentară pe fermele autohtone.

Reprezentanții partidului subliniază că situația a depășit nivelul unei crize economice și riscă să devină o problemă de securitate alimentară, cu efecte pe termen lung asupra agriculturii românești.

Pentru a evita colapsul sectorului, PUSL propune măsuri concrete, precum facilitarea accesului fermierilor la unități de procesare și introducerea unor reglementări stricte împotriva practicilor comerciale neloiale.

„În acest moment, pentru multe ferme, această situație înseamnă pierderi de peste 30%, iar în contextul creșterii costurilor cu energia și combustibilul, pierderile ar putea depăși 35–40%, ceea ce face imposibilă continuarea activității. E nevoie de o intervenție decisivă și rapidă, pentru că este cu adevărat un moment critic”, a declarat Simona Allice Man, liderul Departamentului pentru Agricultură al PUSL.

Fără intervenții rapide și coerente, avertizează specialiștii, România riscă să piardă definitiv o parte esențială din producția internă de lapte, devenind tot mai dependentă de importuri.