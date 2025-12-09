Cum va vota PSD la moțiunea de cenzură „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”

„Evident că nu vom vota această moțiune de cenzură, pentru că suntem parteneri în continuare în această coaliție. Iese din discuție. Dacă vom hotărî, urmare a votului dat de colegii mei, de mine, de toți ceilalți votanți, cei aproape 5.000, că vom ieși din guvernare, vom ieși din coaliție. Asta înseamnă, asumat, ieșit, spus, nu votate moțiunea de acest tip”, a declarat Grindeanu.

O moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă, vineri, în Parlament de senatorul Ninel Peia din grupul Pace Întâi România. Acesta a prezentat inițiativa ca pe un cadou adresat președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și i-a cerut acestuia să sprijine demersul alături de parlamentarii PSD.

„Astăzi, îi facem un cadou domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, prietenul meu. Este ziua lui şi îi fac cadou o moţiune de cenzură să scăpăm de progresişti de la guvernare. Aşa cum a scăpat de termenul de progresist din statutul PSD, îl îndemn să facă un cadou românilor, să voteze tot PSD-ul această moţiune de cenzură împotriva Guvernului progresist Bolojan, şi în acest fel scăpăm de progresişti şi de la guvernare, şi din ţară. Ăştia sunt distrugătorii României”, a declarat Ninel Peia.

Senatorul a menționat anterior că moțiunea, intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” are și sprijinul grupului parlamentar AUR.