Dan Voiculescu: „O generație care nu mai are voie să pună întrebări riscă să nu mai găsească adevărul”

În opinia sa, atât tânărul crescut în credință, cât și cel format în spiritul îndoielii metodice ajung să suporte aceeași presiune: aceea de a afișa certitudini absolute. Primul se teme că îndoiala îl face mai puțin credincios, iar al doilea evită să recunoască faptul că este atras de dimensiunea spirituală, de teama de a fi judecat.

Profesorul subliniază însă că marile întrebări ale existenței nu pot fi rezolvate prin etichete și nici prin radicalizare. Credința autentică nu se teme de întrebări, iar scepticismul sincer nu refuză căutarea adevărului.

În finalul articolului, Dan Voiculescu transmite un mesaj adresat întregii societăți: România are nevoie de tineri care să gândească liber, să aibă curajul de a pune întrebări și să nu accepte răspunsuri simpliste doar pentru că sunt populare.

Mesajul profesorului este, în esență, un apel la echilibru, la dialog și la cultivarea unei generații care să prefere căutarea sinceră a adevărului în locul certitudinilor impuse.