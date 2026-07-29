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Jurnalul Ştiri Politică Dan Voiculescu: „O generație care nu mai are voie să pună întrebări riscă să nu mai găsească adevărul”

Dan Voiculescu: „O generație care nu mai are voie să pună întrebări riscă să nu mai găsească adevărul”

de Redacția Jurnalul Publicat la 29 Iul 2026 14:46 Modificat la 29 Iul 2026 14:59
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Dan Voiculescu: „O generație care nu mai are voie să pună întrebări riscă să nu mai găsească adevărul”
Profesorul Dan Voiculescu subliniază însă că marile întrebări ale existenței nu pot fi rezolvate prin etichete și nici prin radicalizare

Profesorul Dan Voiculescu revine cu o nouă analiză pe blogul său, dedicată unei teme esențiale pentru viitorul societății: libertatea de a căuta, de a pune întrebări și de a nu transforma nici credința, nici scepticismul în forme de intoleranță.

În opinia sa, atât tânărul crescut în credință, cât și cel format în spiritul îndoielii metodice ajung să suporte aceeași presiune: aceea de a afișa certitudini absolute. Primul se teme că îndoiala îl face mai puțin credincios, iar al doilea evită să recunoască faptul că este atras de dimensiunea spirituală, de teama de a fi judecat.

Profesorul subliniază însă că marile întrebări ale existenței nu pot fi rezolvate prin etichete și nici prin radicalizare. Credința autentică nu se teme de întrebări, iar scepticismul sincer nu refuză căutarea adevărului.

În finalul articolului, Dan Voiculescu transmite un mesaj adresat întregii societăți: România are nevoie de tineri care să gândească liber, să aibă curajul de a pune întrebări și să nu accepte răspunsuri simpliste doar pentru că sunt populare.

Mesajul profesorului este, în esență, un apel la echilibru, la dialog și la cultivarea unei generații care să prefere căutarea sinceră a adevărului în locul certitudinilor impuse.

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Subiecte în articol: Dan Voiculescu
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