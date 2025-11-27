Daniel Băluță: Fuziunea Termoenergetica-Elcen, soluția pentru scăderea prețului la energie în Capitală

„Din punctul nostru de vedere al bucureștenilor această problemă a termiei este de departe o urgență urbană. În primul rând, este o problemă pentru toți bucureștenii care sunt reacordați, pentru că prețul gigacaloriei, astăzi de 1000 de lei, mai mare și din cauza TVA, reprezintă o problemă pentru toți”, a afirmat Băluță.

El a explicat că „scopul pe care îl avem și este o dorință extrem de actuală este să fuzionăm cele două componente: componenta de producție și componenta de transport. Prețul de producție este de sub 300 de lei, iar prețul final este de 1000 de lei, din care 75% reprezintă subvenția”.

Candidatul PSD a subliniat că „dacă ne uităm la participația Elcen la Sistemul Energetic Național, capacitățile sunt de aproape 500 MW, iar profiturile Elcen comparativ cu pierderile rețelei de transport arată că cele două entități nu pot exista în felul acesta. Componenta de producție beneficiază de suportul Ministerului Energiei printr-un fond de 3 miliarde de lei pentru modernizare, în timp ce rețeaua de transport, de 1000 km principală și 3000 km secundară, este veche de 35 de ani și trebuie înlocuită”.

Băluță a mai adăugat că „cea mai importantă sursă de finanțare o reprezintă această fuziune între Termoenergetica și Elcen, pentru că din ea va exista capacitatea de a finanța repararea rețelei și schimbarea politicii de subvenții. Pierderile în rețea ajung pe timpul verii până la 60%, media fiind între 25 și 50%”.

„Prețul pentru toți bucureștenii al gigacaloriei trebuie să fie mai mic. A doua chestiune este politica subvențiilor. Astăzi Primăria subvenționează 75% din preț. Am întâlnit oameni care spun: degeaba am apă caldă dacă nu îmi permit să o plătesc. Așa nu se mai poate”.

Băluță a precizat că măsurile propuse „nu încurajează nemunca, ci se adresează oamenilor care au muncit o viață întreagă, au venituri mici și au nevoie de ajutor. Imediat ce se poate face fuziunea, prețul poate fi subvenționat în totalitate. Există, de asemenea, o categorie cu venituri între 3.000 și 4.000 lei, pentru care reducerea poate fi de 50%. Totodată, trebuie să sprijinim persoanele cu dizabilități, pentru că fac parte din comunitatea noastră”.

(sursa: Mediafax)