Daniel Băluță: Bucureștiul arată rău. Aș propune un referendum pe tema trotinetelor electrice

de Redacția Jurnalul    |    05 Noi 2025   •   16:15
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, afirmă că Bucureștiul se confruntă cu o infrastructură învechită și promite investiții în transportul public și extinderea metroului. El spune că, dacă ajunge primar general, ar organiza un referendum local pentru a decide soarta trotinetelor.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat într-un interviu la RFI că Bucureștiul „arată rău” și are nevoie urgentă de modernizarea infrastructurii.

„Imaginați-vă că este o casă a cărei rețea de apă, gaz și canalizare se află într-o suferință majoră. Sunt foarte vechi și trebuie înlocuite, pentru că multe nu mai sunt funcționale”, a spus actualul primar al Sectorului 4.

În privința traficului, Băluță consideră că soluția o reprezintă investițiile în transportul public și extinderea rețelei de metrou.

„Ne interesează finalizarea șoselei de centură, a inelului median și a radialelor, schimbarea liniilor de tramvai și extinderea magistralelor M2 și M4. Lucrările pentru M4, cu 14 stații între Gara de Nord și Gara Progresul, vor începe în scurt timp”, a explicat el.

Referitor la problema trotinetelor electrice, Băluță spune că ar consulta bucureștenii printr-un referendum local: „Aș întreba oamenii, așa cum am făcut-o și pe alte teme. Este legitim ca această comunitate să decidă cum vrea să fie guvernată”.

Întrebat despre sprijinul anunțat public de Cristian Popescu Piedone pentru candidatura sa, Daniel Băluță a spus că fostul primar al Sectorului 5 „este un cetățean ca oricare altul”.

„Are drept de vot și e normal să-și poată exprima liber opțiunea politică. Eu nu sunt nici procuror, nici judecător, respect votul oamenilor”, a adăugat candidatul PSD.

(sursa: Mediafax)

 

