Delegația PSD a ieșit de la consultările de la Cotroceni. Ce au discutat Grindeanu și Dan

Liderul PSD a dezvăluit ce i-a transmis președintelui României.

„Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile (...) una dintre soluții este continuarea acestei coaliții proeuropene, dar cu alt prim-ministru”, a spus Grindeanu.

Social-democratul a mai arătat că poziția va fi clarificată rapid.

„Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere PSD poate să treacă în opoziție. (...) Poziția cred că va fi clarificată în perioada imediat următoare (...) Azi s-a început acest demers binevenit, așteptăm concluziile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a vorbit cu Nicușor Dan și despre angajamentele externe ale României.

„Indiferent de poziția PSD, la putere sau în opoziție, vom susține respectarea acestor angajamente internaționale”, a precizat Grindeanu.

După PSD, la consultările de la Cotroceni sunt așteptate delegațiile de la PNL, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale și USR.

(sursa: Mediafax)