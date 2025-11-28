x close
Demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, considerată o victorie pentru PUSL

de Redacția Jurnalul    |    28 Noi 2025   •   17:46
Sursa foto: FB Ionuț Moșteanu

Demisia anunțată a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a generat reacții politice ferme, fiind privită de PUSL drept o confirmare a poziției sale publice din ultimele zile. Partidul a fost primul care i-a cerut demisia, după incidentul în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României fără să fie interceptate, deși piloții avioanelor de vânătoare primiseră “undă verde” pentru a acționa.

La scurt timp, în spațiul public au apărut controverse privind CV-ul ministrului, pe care acesta nu a reușit să le clarifice în mod convingător. Potrivit PUSL, lipsa unor calificări minime pentru o poziție de o asemenea importanță a amplificat neîncrederea în capacitatea ministrului de a conduce instituția responsabilă cu apărarea țării.

Scandalurile nu s-au oprit aici. Gestul ministrului Moșteanu din Parlament, în timpul intonării imnului de stat, a fost catalogat drept o ofensă la adresa simbolurilor naționale și “un abuz împotriva demnității statului român și a românilor”.

„Românii merită respect, nu sfidare. Merită politicieni care îi reprezintă cu demnitate, onoare și curaj”, a transmis PUSL, care privește plecarea lui Moșteanu din Guvern ca pe un pas necesar pentru restabilirea credibilității și responsabilității în funcțiile publice.

Subiecte în articol: Ionuț Moșteanu demisie pusl
