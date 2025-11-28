Demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, considerată o victorie pentru PUSL

La scurt timp, în spațiul public au apărut controverse privind CV-ul ministrului, pe care acesta nu a reușit să le clarifice în mod convingător. Potrivit PUSL, lipsa unor calificări minime pentru o poziție de o asemenea importanță a amplificat neîncrederea în capacitatea ministrului de a conduce instituția responsabilă cu apărarea țării.

Scandalurile nu s-au oprit aici. Gestul ministrului Moșteanu din Parlament, în timpul intonării imnului de stat, a fost catalogat drept o ofensă la adresa simbolurilor naționale și “un abuz împotriva demnității statului român și a românilor”.

„Românii merită respect, nu sfidare. Merită politicieni care îi reprezintă cu demnitate, onoare și curaj”, a transmis PUSL, care privește plecarea lui Moșteanu din Guvern ca pe un pas necesar pentru restabilirea credibilității și responsabilității în funcțiile publice.