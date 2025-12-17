Deputatul AUR, Florin Pușcașu,  cere TVA de 5% pentru energie

Florin Pușcașu a declarat că furnizorii de gaze naturale au obligația de a informa clienții finali din portofoliul propriu cu privire la încetarea, începând cu data de 1 aprilie 2026, a schemei de sprijin pentru gaze naturale prin care prețurile nu vor mai fi plafonate, potrivit unui ordin nou al ANRE publicat recent în dezbatere publică. Interpelarea parlamentară deputatului adresată premierului, intitulată „Scumpirea gazelor de la 01 aprilie 2026 este bomboana pe coliva românilor!”, face referire la ordinul recent al ANRE care obligă furnizorii să informeze clienții casnici până la 2 martie 2026 despre încetarea schemei de plafonare a prețurilor. Peste 4 milioane de consumatori casnici vor fi afectați de această măsură, în contextul în care facturile la energie electrică au crescut deja cu cel puțin 50%.

Deputatul AUR acuză Guvernul de majorări fiscale insuportabile: creșterea taxelor și impozitelor, inflație de 10%, înghețarea salariilor și pensiilor, majorarea impozitelor pe proprietate cu 80%, creșterea datoriei externe la peste 1.000 de miliarde de lei, deficit bugetar de aproape 10% și deficit comercial la maxim istoric. Aceste măsuri ar fi dus la degradarea mediului economic, scăderea consumului, reducerea cifrelor de afaceri ale companiilor românești și creșterea șomajului.

Pușcașu a adăugat că informările către clienți se comunică de către furnizor prin anexe la facturi sau „prin modalitatea de comunicare convenită de către părți prin contract” și trebuie aduse la cunoștința lor până cel mai târziu la data de 2 martie. Deputatul AUR de Suceava a explicat că printre informațiile care trebuie prezentate clienților se numără faptul că începând cu data de 1 aprilie 2026, prețul final al gazelor naturale facturat de furnizor va fi prețul contractual, care este, după caz, prețul comunicat clientului final la momentul încheierii contractului de furnizare sau cel comunicat cu ocazia actualizării condițiilor economice aferente contractului; modul de stabilire, începând cu data de 1 aprilie 2026, a prețului final facturat în cazul clienților finali pentru care se asigură furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță, dar și posibilitatea schimbării furnizorului de gaze naturale, proces care se face gratuit și nu implică nicio modificare de ordin tehnic a instalației de utilizare a gazelor.

„În România sunt peste patru milioane de clienți casnici de gaze naturale care sunt cocoșați de majorările de prețuri și de suprataxarea din anul 2025. De asemenea, companiile au ajuns la limita puterilor în administrarea costurilor”, a arătat deputatul AUR de Suceava. El i-a reproșat premierului că a majorat taxele și impozitele la un nivel insuportabil pentru companii și a generat inflație de 10%. „Ați înghețat salariile și pensiile. Ați majorat impozitele pe proprietate cu 80%. Ați crescut deliberat facturile la curent electric cu minim 50% și este iminentă creșterea facturilor de gaze naturale. Mediul economic este deja degradat prin creșterea datoriei externe la peste 1000 de miliarde de lei cu consecința plății unor dobânzi uriașe, deficitul bugetar este de aproape 10% și deficitului comercial este la un maxim istoric. Supraimpozitarea companiilor, lipsa creditării, scăderea gradului de ocupare a forței de muncă, toate acestea au dus la creșterea costului vieții și degradarea nivelului de trai, care a dus la o scădere drastică a consumului și la scăderea cifrelor de afaceri la companiile românești cu consecința generării de șomaj”, i-a transmis Florin Pușcașu premierului Ilie Bolojan. În final, deputatul AUR a atras atenția și asupra faptului că în România prețul la energie este mai scump și decât în țări importatoare care nu produc energie.