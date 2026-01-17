Deputatul Vasile Costiuc va propune un referendum pentru unirea R. Moldova cu România

x close
de Adrian Stoica    |    17 Ian 2026   •   10:20
Sursa foto: Hepta/președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că Republica Moldova rămâne o prioritate a politicii externe de la București

Parlamentarul Vasile Costiuc a anunțat că va propune un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România la prima ședință a Legislativului din 2026.

„La prima ședință de Parlament voi propune un referendum și veți vedea cum va vota majoritatea parlamentară”, a declarat Costiuc, lider al partidului prounionist „Democrația Acasă” și deținător al cetățeniei române. El și-a exprimat disponibilitatea de a susține opțiunea „Da” în cadrul unui astfel de scrutin, transmite știri.md cu referire la tv8.md.

Declarația survine după ce președinta Maia Sandu a afirmat că ar vota pentru unire, invocând dificultățile de securitate și provocările pentru o țară mică precum Moldova în fața presiunii rusești. Costiuc a sugerat totodată că poziția șefei statului ar putea fi folosită și pentru a stimula integrarea rapidă a Moldovei în Uniunea Europeană.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că personal ar vota pentru unire, însă, în calitate de șef al Executivului, se va concentra pe respectarea deciziei majorității populației și pe obiectivul integrării europene. „Ca prim-ministru, voi face tot ce este posibil pentru a realiza integrarea în UE”, a precizat Munteanu.

În același context, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că Republica Moldova rămâne o prioritate a politicii externe de la București și că integrarea europeană a țării noastre este „una dintre căile de a fi împreună”.

 

